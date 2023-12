Haber: Mert Osman Erman

Bad Guy şarkıcısı, ABD çıkışlı Variety dergisi için yapılan son kapağındaki röportajda kadınlara çekildiğini ima etti.

Ve hafta sonu derginin Hitmakers ödüllerinde, Billie'ye kamera önünde çıkıp çıkmadığını sormuşlardı.

Billie, "outing" yapıldığı için Variety'ye ironik bir şekilde teşekkür etti ve "başka herhangi bir şeyden bahsetmek yerine" onu çıkarmalarını eleştirdi.

BBC Newsbeat, yayıncıyla iletişim kurmak için bilgi talep etti.

Billie, Cumartesi günü kırmızı halı sohbeti sırasında neşeli görünse de, Instagram gönderisi bu kadar sakin değildi.

"Variety'ye ödülüm için teşekkür ederim ve 11'de beni çıkarmak yerine gerçekten umursamadığım başka bir şey hakkında konuşmaları için bana teşekkür ederim," diye yazdı.

"Erkekleri ve kızları seviyorum, lütfen bana buna dair yalnız bırakın, gerçekten kimin umurunda."

Dergi röportajında, 13 Kasım'da ilk kez yayınlanan röportajda, Billie kamunun gözü önündeki genç bir kadın olmak hakkında konuşuyor ve diğer kadınlar tarafından caydırıldığını hissettiğini belirtiyor.

"Kızlarla pek bağ kurabildiğimizi hissetmedim," dedi 21 yaşındaki Billie.

"Çok seviyorum. Onları insanlar olarak seviyorum. Onlara gerçekten çekiliyorum." Hafta sonundaki kırmızı halı etkinliğinde cinsel yönelimi hakkında sorulduğunda, "İnsanların bilmediğini fark etmedim," dedi.

Ancak aynı zamanda "coming out" kavramına ve insanların cinsel yönelimlerini açıklamak zorunda olmaları fikrine pek inanmadığını söyledi.

"Neden sadece var olamıyoruz?" diye sordu. "Bunu uzun süredir yapıyorum ve sadece bunun hakkında konuşmadım." Kardeşi ve işbirlikçisi Finneas ile birlikte Billie, Barbie'den "What Was I Made For" şarkısı için Yılın Film Şarkısı ödülünü aldı.