Haber: Mert Osman Erman

ABD Merkez Kuvvetler (Centcom), Pazar günü USS Carney'nin, İran destekli Husi isyancıların kontrolündeki Yemen bölgelerinden hedef alındıktan sonra, bağlantıları İngiltere dahil 14 ülkeden gelen gemilere yardım ettiğini söyledi.

İki gemiye füzelerle saldırıldı, ancak herhangi bir can kaybı olmadığı ekledi.

Bir Husi sözcüsü, grubun donanmasının iki İsrail gemisine saldırdığını söyledi.

İsrail ordusu, gemilerin İsrail ile ilgisi olmadığını söyledi.

İran destekli Husiler, 2014'te hareketin ülkenin hükümetini devirmesinin ardından Yemen'in bazı bölgelerini kontrol altında tutuyor, devam eden bir iç savaşı başlatarak.

Son zamanlarda, İran destekli Hamas'la olan İsrail savaşı nedeniyle Kızıldeniz'deki İsrail ile bağlantılı gemilere saldırmaya başladı.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), Pazar sabahı USS Carney'nin, Birleşik Krallık'a ait ve işletilen, Bahamalar bayrağı taşıyan Unity Explorer adlı bir kargo gemisinin yakınında patlayan bir gemi karşıtı balistik füze tespit ettiğini söyledi.

Daha sonra, Carney'ye doğru giden bir drone'ı vurdu, ancak Centcom, dronenin Carney'e yönelik olup olmadığının net olmadığını söyledi.

O öğleden sonra, Unity Explorer, Husi kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füze tarafından hafif hasar gördü.

Gemiden gelen bir yardım çağrısına yanıt verirken, ABD gemisi başka bir gelen drone'u tespit etti ve vurdu.

Daha sonra, ikisi de Panama bayrağı taşıyan ve biri Birleşik Krallık'a ait olan iki gemi daha - ikincisine yardım etmek üzere olan USS Carney tarafından bir drone daha vurulduğu bildirildi.

Centcom, saldırıların gemilerin çok uluslu mürettebatlarının hayatlarını riske attığını ve "uluslararası ticaret ve deniz güvenliğine doğrudan bir tehdit" olduğunu belirtti.

"Bu saldırıların, Yemen'den başlatıldığını, ancak tamamen İran tarafından etkinleştirildiğine dair her türlü nedenimiz var," dedi.

"Amerika Birleşik Devletleri, tüm uygun yanıtları uluslararası müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde değerlendirecektir."

Bu haftanın başlarında, ABD'nin savaş gemisi, daha önce İsrail'e bağlı bir tanker tarafından Yemen'in sahilinde ele geçirilen silahlı adamları yakaladığını bildirdi.

Centcom, ardından Husi kontrolündeki Yemen bölgesinden savaş gemisine iki füze ateşlendiğini bildirdi.

Husiler, kendilerini İran'a bağlı grupların bir parçası olarak ilan etti, bu gruplar İsrail, ABD ve daha geniş Batı'ya karşı çalışıyor.