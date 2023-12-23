Haber: Mert Osman Erman

Biden yönetiminin kritik bir sınavıdır ve başarılı olup olmaması, savaşın sonraki aşamasını - aynı zamanda başkanın kendi siyasi kaderini belirleyebilir.

Kamuda, Amerikan çabası, İsrail'in savaşını şekillendirmek ve sınırlamak şeklinde, baskı yerine tavsiye olarak ortaya çıkmıştır.

Bay Biden'dan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e kadar ABD'li yetkililer, İsrail'in kendini savunma hakkını sürekli olarak onaylamış ve Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmadan sona eren askeri bir operasyonun sadece daha fazla saldırı garantileyeceğini ilan etmişlerdir.

Çatışma devam ettikçe, onlar da sivilleri koruma ihtiyacı konusunda daha fazla konuşmaya başlamışlar ve bunu yapmamak durumunda İsrail'in "stratejik bir yenilgi" ile karşılaşacağını uyararak daha açık sözlü hale gelmişlerdir.

Dünya çapında birçok kişi, bu yaklaşımın bu yüzyılın en ölümcül ve yıkıcı bombardıman kampanyalarından birini dizginleme konusunda başarısız olduğunu düşünüyor.

ABD'li yetkililer, stratejilerinin, o günkü olağanüstü Hamas saldırısı tarafından travmatize olan ve geri adım atma eğiliminde olmayan bir İsrail'i etkilemenin yönetim için en etkili yol olduğunu iddia ediyorlar.

Ancak o günden bu yana Amerikan politikası, Joe Biden'ın Demokrat Partisi'ni böldü, genç ve Arap Amerikalılardan önemli destek kaybetti ve ABD'yi dünya sahnesinde izole bir konuma soktu. Şu ana kadar Başkan Biden'ın yaklaşımı somut, ancak sınırlı sonuçlar elde etti.

Sürekli ve özenli diplomasi, savaşın başlar başlamaz Gazze'ya bazı insani yardımların girişine yol açtı ve çaresiz sivillere daha fazla yardımın teslim edilmesini teşvik etmek için yedi günlük bir ateşkese aracılık etti.

Amerikalılar kesinlikle çok etkin olmuşlardır. Bölgeye sürekli olarak üst düzey yetkililerin akışı, çoğu zaman zorlu görüşmeleri yüz yüze gerçekleştiren birinin odada çoğu zaman bulunmasını sağlamıştır.

"Bunlar önemlidir çünkü İsraillilerle birlikte sürekli olarak uğraştığımız sorunlar var," diyor bir ABD yetkilisi.

Blinken'ın bölgeye üç ziyaretinin her biri de bir dizi etkinlik olmuş ve devam eden Amerikan çabalarını rehineleri serbest bırakmaya, insani yardımı artırmaya ve çatışmanın tüm Orta Doğu'yu sarhoş etmesini önlemeye vurgu yapmıştır.

Sivilleri koruma konusundaki ilerleme zor görünüyor. Bu hafta, Hamas tarafından yönetilen Gazze sağlık bakanlığına göre ölü sayısı 20,000'e ulaştı. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı, çoğunlukla siviller olmak üzere 1,200 kişiyi öldürdü ve yaklaşık 240 kişiyi rehin aldı. İsrail'in bunu yapacağına dair güvenceler aldığına rağmen, Blinken, niyet ile sonuç arasındaki "boşluk" hakkında konuştu.

Bu nedenle Ocak ayı, yönetimin İsrail'i savaşın dinamiklerini değiştirmeye ikna edip edemeyeceği konusunda kritik bir test olacak. İsrail'i Gazze'deki askeri operasyonları "yoğunlaştırmaktan" vazgeçmeye ve bombalama ve topçu odaklı kampanyadan daha az sivil kayıp üretecek daha hedefli taktiklere geçmeye zorluyor.

Bu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıkça desteklemediği bir talep, ancak savunma bakanı savaşın farklı aşamalara evrilmesinden bahsetti.

Amerikan stratejisinin eleştirmenleri, ABD'nin çok dikkatli olduğunu ve etkili bir şekilde İsrail'in orantısız bir askeri kampanyasını sınırlamak ve İsrail aşırılıklarını dizginlemek için Amerikan askeri yardımını kesme veya koşullar koyma tehdidini kullanması gerektiğini iddia ediyor.

Ancak 25 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu danışmanı olarak çalışan Aaron David Miller, ABD'nin bu durumda İsrail'in politikasını değiştirmeye baskı yapabileceği fikrini "sihirli düşünce" olarak adlandırıyor.

"Mezhep dinamiği kontrol edemeyeceğimiz, hatta mikro yönetemeyeceğimiz bir şeydir," diyor, İsrail'in ve Hamas'ın uzlaşılamaz hedeflerini takip ettiğini belirtiyor.

Miller, şu anda Carnegie Institute for International Peace'te kıdemli bir uzman olan, ABD'nin nad

ir durumlarda sadece Amerikan taleplerinin kabul edebilecekleri bir sonuca bağlandığında İsrail'in Amerikan baskısına yanıt verdiğini gösteren tarih olduğunu söylüyor.

"İsraillileri, onlar için kritik bir öneme sahip bir konuda Amerikan taleplerini kabul edilebilir bir alternatif veya bir sonuca bağlanmış bir şey olmadan baskı yapmak, asla işe yaramaz," diyor.

"Kamuoyu" stratejisinin, İsraillilere destek açıklarken kapalı kapılar ardında ölçülü davranmayı içeren "ayı sarılma" stratejisinin, İsrailli yetkilileri askeri kampanyayı sınırlamak konusunda çizgiyi aşmak için yeterli olup olmayacağı belirsiz.

Bu arada, Amerikalılar büyüyen uluslararası izolasyonla başa çıkmaktadır.

Bu, ABD'nin hemen insani bir ateşkese yönelik ezici taleplere karşı çıkmasının olduğu Birleşmiş Milletler'de en belirgin hale gelmiştir.

Bu hafta, BM'nin Gazze'de kıtlık uyarısı yaparken, ABD, Gazze'ye daha fazla insani erişim talep eden ikinci bir Güvenlik Konseyi kararının geçişine izin verdi. Bu, ateşkes ve yardım teslimatını izlemek ve hızlandırmak için dil değiştirmek için yoğun pazarlık yaptıktan sonra oldu.

Yönetim, İsrail'in Hamas'ın liderliğini ve askeri yeteneklerini yok etme yeteneğini kısıtlamaya yönelik bir ateşkese dair herhangi bir öneriyi istemiyor.

Ancak bazı müttefikler bile bu yaklaşım konusunda açıkça konuşmuştur.

"The Elders" adlı küresel liderler grubunu temsilen RTE News'deki son bir röportajda eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, "ABD, gücünü kaybediyor, güvenilirliğini yitiriyor," dedi. "ABD gerçekten de geri adım atmıyor."

Ve ABD'nin Arap ortakları, İsrail'in Gazze'deki yıkımının radikalleştirici etkisinden endişe duyuyor.

İki hafta önce Washington ziyaretinde olan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, "İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı dostlarımızın bölgedeki durumunu riske atıyor" dedi.

"Sadece Filistinlileri öldürmekle kalmıyor... Gazze'de yaşananlardan dolayı büyüyen nefretin, barış fikrini normalleştirmek için 30 yıl boyunca yaptığımız tüm çalışmaları tersine çevirdiği bir ortam yaratıyor."

Blinken, bölgesel ve uluslararası toplumun Hamas'ı silah bırakmaya ve "sivillerin arkasına saklanmaktan" vazgeçmeye de baskı yapması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak geçen hafta bir bağış etkinliğinde yaptığı açıklamalarda Başkan Biden, yönetimin içsel olarak bazı hayal kırıklıklarını kabul etti gibi göründü.

"(İsrail), destekleyenin çoğunu alıyor," dedi başkan. "Ancak bu, meydana gelen keyfi bombalamalar nedeniyle desteklerini kaybetmeye başlıyor."

Biden ayrıca İsrail'e karşı daha sert bir tavır alması için artan iç baskıyla karşı karşıya. Bu hafta yapılan bir New York Times kamuoyu yoklamasında, kayıtlı Amerikan seçmenlerinin sadece %33'ü, başkanın İsrail-Filistin çatışmasını ele alma şeklini onayladı. Bir çoğunluk, %44'e karşı %39, İsrail'in askeri kampanyasının sona ermesini istedi. 2024 başkanlık seçim yılına girerken, anket, Biden yönetiminin seçim koalisyonunun önemli üyelerinden destek kaybettiğini gösteriyor. 30 yaş altındaki seçmenlerin %46'sı Filistin tarafıyla daha fazla sempati duyduklarını söyledi. Sadece %27'si İsrailli yanında durdu.

Demokrat Parti'nin önde gelen bazı liberal üyeleri, Amerikan silahlarının İsrail tarafından kullanımına dair bir insan hakları raporu talep eden ve potansiyel olarak ABD'nin güvenlik yardımını askıya alabilecek bir karar tasarısını destekledi.

Joe Biden'ın önemli bir müttefiki olan solcu bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, tasarıyı destekliyor ve savaş sırasında İsrail'in tutumunu "düşüncesiz ve ahlaki olmayan" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, ulusal güvenlik geçmişine sahip bir grup Demokrat Temsilci, Netanyahu'nun askeri stratejisinin hem İsrail hem de ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını belirten bir mektup yazarak Beyaz Saray'a seslendi.

Ve Biden'ın kendi yönetiminden de çeşitli itirazlar oldu. 800'den fazla personel, çoğu anonim olarak, derhal bir ateşkes çağrısında bulunan bir mektubu destekledi ve sadece bir kişi istifa etti.

"Her bir gün işe gelip daha önce gururla yaptığım bu yönetimi hizmet etmek arasında büyük bir uyumsuzluk hissettim, ardından ABD başkanından ateşkese çağrı yapma etkisinin (olacağı) bir boşluk hissettim," dedi bir personel BBC'ye.

Bu duygu, ABD başkanının kendisini zor durumda bulduğunu vurgular. Birçok dünya lideri, birçok yönetim içeriği ve Amerikan halkının yaklaşık yarısı mevcut ABD stratezisinden giderek daha mutsuz.

Ancak başkan İsraillilere karşı daha sert olmaya başlarsa, İsrail'i destekleyen Amerikalıların diğer yarısı neredeyse kesinlikle itiraz eder - ve hala şu anki eleştirmenlerinin memnun olacağına dair bir garanti yok.

İsrail saldırısını azaltmak önemli. Eğer yeterince hızlı gerçekleşmezse, Bay Biden'ın bir sonraki adımını ciddi şekilde düşünmesi gerekecek.

Özellikle takvim yakında 2024'e dönecek - ilk başkanlık döneminin son yılı. ABD dış politikasında her zaman bir faktör olan iç politika, başkan için giderek daha baskın bir endişe haline gelecek.

Dört yıl süren bazen çalkantılı Donald Trump döneminin ardından sağlam bir elin dümeninde olduğuna söz veren bir adam için, Gazze Savaşı, politik kaderine karşı ciddi bir - ve potansiyel olarak ciddi - bir zorluk olmuştur.