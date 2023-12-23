Yerel medya kuruluşu Voidotid'in haberine göre, ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi Yanardağı'nın bu ay ikinci kez patladığını bildirdi.

Patlama nedeniyle Batı Sumatra'daki Minangkabau Uluslararası Havalimanı dün geçici olarak kapatıldı.

Ölüm veya altyapı hasarı rapor edilmezken, halka ve turistlere etkilenen bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma tavsiyesi yapıldı.

Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı.

Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan Marapi'nin, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olduğu biliniyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.