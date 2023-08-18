Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi karşısında maça rotasyonlu bir kadroyla başladı.

İlk maçta alınan skor nedeniyle, tur avantajının Beşiktaş’ta olması Şenol Güneş’in bu tercihinde en büyük etken. Sahaya çıkan ilk 11’e baktığımızda Beşiktaş’ın şu an için en sıkıntılı bölgesinin savunma hattı olduğunu görüyoruz. Adeta savunmada her maç kim müsaitse o oynuyor. Şenol hocaya basın toplasında da sordum, kendisinin bu yönde açıklamaları da var. Neden stoper işi hala çözülmedi bilmiyoruz.

Savunmanın merkezinde Necip, Amartey ikilisi pek uyumlu değil. Yanlış anlaşılmasın Necip’i eleştirmiyorum. Bir oyuncu Beşiktaş için ne kadar iyi olabilirse kaptan Necip de o kadar iyi. Kendi mevkisi olmadığı halde tandemin hakkını veriyor. Sıkıntı Amartey’de!

Amartey, bugüne kadar aldığı süre boyunca hiç umut vermedi. Aynı şey özellikle Umut Meraş ve Onana içinde geçerli. Sol geride Masuaku’nun yokluğunu epey hissettik. Hal böyle olunca devreler arası oyun farkı bariz ortaya çıktı.

Şenol Güneş, ikinci devreye Umut Meraş/Masuaku, Onana/Amir değişikliğiyle başladı. Devrenin hemen başında dakika 49’da Semih/Onur ve Rebic/Aboubakar değişikliğiyle oyunun yönü değişti. Beşiktaş vites yükseltti. Girenler etkiliydi ve Beşiktaş’a skoru getirdi. Ante Rebic bence etkili bir isim fakat henüz hazır değil. Öte yandan genç yetenek Semih umut vadediyor. Şenol Güneş’in ona kadroda yer vermesi bunu gösteriyor zaten. Aboubakar’ın girdikten yaklaşık 10 dakika sonra attığı golü izlediğimizde hücum oyuncusu tam da böyle olur diyorsunuz. İlk devre Muleka’nın kaçırdıklarına kızmamak mümkün değil!

Beşiktaş için hala transfer dönemi bitmiş değil. Bu nedenle Şenol Güneş’e çok iş düşüyor. Takımın tüm sıkıntısını o çekiyor desek, abartmış olmayız. Kadro planlaması, transferlerin zamanında gelmemesi yönetimi ilgilendiren bir mevzu, fakat bunun sıkıntısını söylediğim gibi en çok Şenol hoca çekiyor. Açıkçası ben hocayı hızlı şarj aletine benzetiyorum. En kısa sürede elindeki tüm oyunculardan en yüksek verimi almayı başarıyor. Beşiktaş yönetimi de bunun farkında ve Şenol Güneş’in sonsuz kredisini kullanıyor.

Hocanın bu kadar yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. İlk 5 hafta kritik öneme sahip. Kaybedilecek olası, gereksiz puan kayıplarının telafisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle bir an önce takıma stoper, kanat takviyesi şart. Her ne kadar Beşiktaş için transfer dönemi durgun geçse de bence Beşiktaş’ın en büyük transferi; Şenol Güneş’tir. Şenol Güneş, kimi istiyorsa en kısa sürede getirilmelidir.