Maribor, taraftarının gölgesinde: Fenerbahçe'nin Avrupa başarısı büyüledi.

Fenerbahçe Maribor karşılaşması, Türk futbolunun klasik senaryolarını bir kenara çekmek için bambaşka bir sahneye ev sahipliği yaptı. Türk futbolcularının başarısızlığının tartışılması üzerine Avrupa'da kaleleri havalandıran ilk isim İrfan Can Kahveci oldu.

Maçın başlangıcı, belki de izleyenlerin uykusunu getirmiştir. Sonra ne mi oldu? Fenerbahçe'nin fileleri sarsmasıyla birlikte herkes uykusundan uyanıp kendine geldi. Taraftar tam heyecanlandı ki buraya bir detay eklemeliyim; Fenerbahçe'nin topu tüm sahaya serperek "şıklıkla" top sürmesinde üstüne yok ama sonuç olarak kale direklerini titretip durdu. Etkili oyun var, sonuç: kale direği!

İsmail hoca da taraftarın sesini duymuş olacak ki kaleyi İrfan Can'a emanet etmiş. Maribor taraftarı bu durumdan memnuniyetsizliğini dile getirmek istiyor olacak ki İrfan Can'a yabancı madde fırlatma girişiminde bulundular!

Maça tekrar odaklandığımız dakikalarda Maribor taraftarı rahat durur mu? Fenerbahçe taraftarını biraz daha kışkırtmak adına olay çıkartmaktan geri durmadı. Ey Maribor taraftarı sen kurşun sıktırılmış, kapı kolu fırlatılmış, kale direkleri kırılmış bir takımın taraftarına haddini bilmeden bulaşırsan o takım seni 3-0 kendi sahana gömer. Özellikle belirtmek isterim. Unutmamak gerekir ki, takımını sahada desteklemekle yükümlü olan taraftarlar, böylesi provokasyonlara karşı sağduyulu davranmalıdır.

Sonuç olarak, her şeye rağmen maçın "büyük" bir heyecan yarattığını söylemek mümkün. Maçın yıldızı İrfan Can Eğribayat! Bravo İrfancan, "başarı"larına devam et.