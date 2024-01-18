Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi, AfD üyelerinin de katıldığı bir toplantıda milyonlarca yabancının sınır dışı edilmesine ilişkin yapılan planları ve artan aşırı sağ şiddeti protesto etti.

Göstericiler, "Irkçılığa karşı herkes birlikte" ve "Tüm Berlin AfD'den nefret ediyor" sloganları attı, üzerinde "AfD'yi durdurun", "Irkçılık alternatif değildir", "Nazilere yer yok", "Müslümanlara karşı kışkırtmaya hayır" ve "Naziler dışarı" yazan dövizler taşıdı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, AfD'nin demokrasi için bir tehdit olduğu ve tüm toplumun aşırı sağa karşı çıkması gerektiği vurgulandı.

Gösteriye katılan bir grup Filistin kökenli de Gazze'deki katliama dikkati çekti ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

"Aşırı sağa karşı mücadelemizi vermemiz lazım"

Sol Parti Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Elif Eralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki aşırı sağ tehlikesine işaret ederek, "Şimdi Almanya uyandı. Faşistler tarafından büyük tehlike var. Hepimizi (ülkeden) göndermek istiyorlar." dedi.

Aşırı sağcıların, sadece göçmen kökenlilere değil aşırı sağcılar gibi düşünmeyen herkese zarar vermek istediğini belirten Eralp, "Herkes için büyük bir risk. Bu yüzden insanların uyanması ve bu kadar çok insanın sokağa çıkması çok önemli, bu yüzden mutluyum." ifadesini kullandı.

Eralp, herkesin ırkçılığa karşı ayağı kalkması gerektiğini vurgulayarak, "Devletin de işini yapması lazım. Bence aynı zamanda AfD'nin yasaklanmasının da gözden geçirilmesi lazım. Hepimizin örgütlenmemiz ve aşırı sağa karşı mücadelemizi vermemiz lazım." diye konuştu.

AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamıştı

Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketinin" eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamıştı.