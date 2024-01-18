Erbil

ABD merkezli Jezebel haber sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail’in ekim ayında Gazze’ye saldırılarına başlamasından kısa süre sonra hamile kadınların doğum yapabileceği güvenli bir yer kalmadığına ilişkin uluslararası sağlık örgütleri tarafından uyarılar da verilmeye başlandı.

“CARE” adlı yardım örgütünün danışmanı Nur Beydun, Gazze’deki sağlık çalışanlarının, İsrail’in saldırılarının başlamasından itibaren hamile kadınların düşük yapma oranının yüzde 300 arttığını aktardıklarını söyledi.

Hamile kadınların gıda ve doğru beslenmeye sınırlı erişimi nedeniyle ciddi kilo kayıpları yaşadığını aktaran Beydun bunun da kadınların yanı sıra bebeğin de sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Beydun, hamile kadınların maruz kaldıkları enfeksiyon nedeniyle ölüm oranlarının da yüksek olduğunu ifade etti.

Filistin Aile Planlama ve Koruma Derneğinden Emel Avadallah da tüm hamile kadınların araba, çadır ve barınak gibi güvenli olmayan koşullarda doğum yapma riski altında bulunduğunu vurguladı.

Avadallah, sınırlı kaynaklar nedeniyle birçok doğumun temel tıbbi malzeme, anestezi ve doğum sonrası bakım olmadan gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Filistin Kızılayı 14 Ocak'ta, Gazze'de her gün 180 kadının İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle "tehlikeli" ve "insanlık dışı" koşullarda doğum yaptığını ve birçoğunun İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi yüzünden hastanelere ulaşamadığını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.