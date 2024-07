Geldik El Uksur a yani o kralların doğduğu ya da ölümü tüm hücrenizle hissettiğiniz Luksor vadisine. Bir tarafı doğumu bir tarafı ölümü sembolize eden o romanlara, destanlara konu olan Nil ile ayrılmış Luksor’dayız.

HAZIRLAYAN: ÖZDEN AŞAR COŞAR

İlk önce yine maceracı ruhumuz ve Fatih beyin tedirginliğiyle oteli bulmaya çalıştık.

At arabalı bir abi bizi ablukaya aldı. Ne dese fatih hocam no no diyor. En son adını soruyor bizimki o kadar bunalmış ki ona da no diyor. Neyse adam da gülmeye başladı. Tam o sırada bir baktık otelin önündeyiz. Yani otelimiz biraz tuhaf sürgülü kapısı, eski zaman eşyalarıyla Kahire'deki o lüks otele benzemese de yerleşip dinlenmeye ve ertesi güne o değişik Mısır kahvaltısıyla uyanmamıza yaradı. Mısır kahvaltısı nasıl desem değişik tatlar ve baharatlarla biraz bize tuhaftı ama sizde bir deneyin derim.

Neyse hadi bakalım Luksor bizi bekler…

Karnak tapınağıyla başlayalım keşfe…

Karnak aslında bitmemiş bir tapınaktı. Her firavun kendinden önceki firavunun yaptığı eklemelerden çok fazlasını yaparak büyük ve görkemli bir tapınak halini almıştır ve her firavun kendinden bir şeyler katmak istemiş ve böylece Karnak'ın yapımı 2000 yıldan fazla sürmüş. Karnak Tapınağı ayrıca hem Mısır tarihi hem de mitolojisi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca Karnak Tapınağı'nda birçok firavunun izine rastlamak mümkündür. Hem de Karnak'ta arkeologlar birçok kazı yaparak bu kazılarda önemli bulgular elde etmişlerdir.

Gizemli o aslanlı yoldan geçtik ve o tüm mısır tarihinin yazılı olduğu sütunlar insanı tam anlamıyla büyülüyor. Yani bir resimle bir tarih böyle anlatılabilirdi.

Karnak’tan sonra o gizemli Nil nehrinde bir tekneyle batı yakası ve mezarlara geçeceğiz.

Eski Mısır uygarlığı hakkında bildiklerimizin çoğu, onların ölümden sonraki dünyaya yaptıkları hazırlıkları kapsıyor. Altın sandaletlerden gösterişli lahitlere kadar, zanaatkârlıklarının kalıntıları dünyanın dört bir yanındaki müzelerde bulunabiliyor. Ancak bu gösterişli mezarların etkisini tam olarak anlamak için mezarlar yakından incelenmelidir. En ünlü ve ayrıntılı kral mezarları Krallar Vadisi'nde bulunuyor.

Krallar Vadisi’nde tek başına duran 62 mezar vardır. Thutmose I ile başlar ve Ramses X ya da Ramses XI ile biter. Soylular Vadisi’nde bu sayı yüzlerle ifade edilir. Kraliçe ve prensesler de Kraliçeler Vadisi’ndedir. Çoğu işçilerin mezarları da İşçiler Vadisi’ndedir. Buralardaki çoğu mezar ziyarete açık değildir. Krallar Vadisi’nde ayrıca asillerin ve kralların eşleri, çocukları ve özel soyluların da mezarları bulunmaktadır. Ramses I zamanında Kraliçeler Vadisi’ne başlanmış ve çoğu firavun eşleri buraya gömülmüştür. Vadideki taşların kalitesi tutarsızdır. Mezarlar kireçtaşlarıyla yapılmıştır. Çoğu mezar zarar görmüştür. Bu vadide sadece Yeni Krallık’ın 18 – 19 – 20. Hanedanlıklarına ait mezarlar bulunmaktadır.

Mezarların çoğunda kireçtaşı kullanılmış, üç koridor, bir giriş salonu ve batık bir lahit odası bulunmaktadır. Bu yer altı mezarlığı gizli olduğundan dolayı soyulması çok zordur. Hırsızlıklara karşı 21. Hanedanlık zamanındaki papazlar, firavun naaşlarını çoğu kez buraya taşımışlardır. Bir mezarın yapımı tahmini 6 yıl sürmüştür. Mezarlardaki yazılar da Ölüler Kitabı, Kapılar Kitabı ve Yer altı Kitabı’ndan yazılmıştır.

Biz de aldığımız biletlere seçtiğimiz mezarları gezdik, bildiğimiz mezarlardan çok farklı ihtişam, süs ve her birinin hayatı resmen duvarlara işlenmiş.

Burada mezarlardan sonra temple habu tapınağını çok beğendik, taksiciyle anlaşıp o bölgeleri gezdik.

Her defasında bir ilgiyle karşılanmamız da bize Mısırı sevdiren unsurlardan oldu.

Luksor tapınağını da gezip at arabalarıyla turlar yaptıktan sonra Hurgadaya geçtik. Mısırın Antalyası diye bilinen Hurgada daha turistik deniz kenarı bir şehir. Burada da gitmeniz gereken yerler özel resifler bence.

Mısır demek tarih demek deniz demek keyifli ilgi demek.

