Temmuz ayları geçmişte sıcak geçmiş dostlarım;Emperyalizmin oyunları

Türk Halkını birbirine kırdırtmış.

Dün SİVAS’tı katliamın adı.Bugün ÇORUM.

Can dostlarım ben yazmaktan yoruldum;

Katledilmiş masum ruhlar yorulmadı !

Çok karanlık bir sahife tarihten;

Türkiye Cumhuriyeti için utanç dolu,yüz karası;

KÖMÜR KARASI,ZİFİRİ sayfalar...





İyi değilim insanlık adına...

Yazmak-değerlendirme yapmak istiyorum;

Öyle haberler görüyorum ki;

Kolum-kanadım kırılıyor...

Öyle ki siz dostlarıma beni destekleyen,seven,katlanan,emek ve zaman harcayan değerli dostlarıma yorum yazamıyor,beğenemiyorum...

AFFEDİN!❤️

...

Tarihe dönerek can yakan günlere bakalım;

unutamadığımız,katledilmiş

masum canlarımızı hatırlayalım...

Hava sıcak idi;lakin CANİLER insanlıklarını derin dondurucuya çıkarmamak üzere kaldırmışlardı...

İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ SAYFASI idi;

28 mayıs -10 temmuz 1980 tarihleri arası.

Çorum'da Alevi katliamı yapıldı;

Üstelik herkesin gözü önünde...

İNSANLIK SINIFTA KALDI VE 57 sol görüşlü yurttaşımız katledildi...

Gazeteler haberi:"ÇORUM'da bu kez ekinler değil,İNSANLAR YAKILDI"başlığı ile verdiler..."

Ramazan ayı idi...

Belediye hoparlöründen:"komünistler suları zehirledi;sakın su içmeyin..."anonsları ile katliam başladı...

Rab rahmet eylesin,katledilenlere;

Yapan ve yaptıranları da affetmesin!

Çünkü RAB BUYURUR Kİ:

"EY İnananlar bir karıncayı bile öldüremezsiniz!

Allah'ın verdiği canı yine ALLAH alır.,,"



