Temmuz ayları geçmişte sıcak geçmiş dostlarım;Emperyalizmin oyunları
Türk Halkını birbirine kırdırtmış.
Dün SİVAS’tı katliamın adı.Bugün ÇORUM.
Can dostlarım ben yazmaktan yoruldum;
Katledilmiş masum ruhlar yorulmadı !
Çok karanlık bir sahife tarihten;
Türkiye Cumhuriyeti için utanç dolu,yüz karası;
KÖMÜR KARASI,ZİFİRİ sayfalar...
İyi değilim insanlık adına...
Yazmak-değerlendirme yapmak istiyorum;
Öyle haberler görüyorum ki;
Kolum-kanadım kırılıyor...
Öyle ki siz dostlarıma beni destekleyen,seven,katlanan,emek ve zaman harcayan değerli dostlarıma yorum yazamıyor,beğenemiyorum...
AFFEDİN!❤️
...
Tarihe dönerek can yakan günlere bakalım;
unutamadığımız,katledilmiş
masum canlarımızı hatırlayalım...
Hava sıcak idi;lakin CANİLER insanlıklarını derin dondurucuya çıkarmamak üzere kaldırmışlardı...
İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ SAYFASI idi;
28 mayıs -10 temmuz 1980 tarihleri arası.
Çorum'da Alevi katliamı yapıldı;
Üstelik herkesin gözü önünde...
İNSANLIK SINIFTA KALDI VE 57 sol görüşlü yurttaşımız katledildi...
Gazeteler haberi:"ÇORUM'da bu kez ekinler değil,İNSANLAR YAKILDI"başlığı ile verdiler..."
Ramazan ayı idi...
Belediye hoparlöründen:"komünistler suları zehirledi;sakın su içmeyin..."anonsları ile katliam başladı...
Rab rahmet eylesin,katledilenlere;
Yapan ve yaptıranları da affetmesin!
Çünkü RAB BUYURUR Kİ:
"EY İnananlar bir karıncayı bile öldüremezsiniz!
Allah'ın verdiği canı yine ALLAH alır.,,"