Haber: Merve Elçi

Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Mezarlığında yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mezar taşlarının temizlenmesi, yeşil alan işlemleri, çim biçme işlemleri, çiçek dikimleri, genel temizlik ve mezarlık girişi ile yolların düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yer alıyor.

Kent sakinlerinin ölen sevdiklerini daha bakımlı ve temiz bir ortamda ziyaret etmeleri için mezarlığı daha güzel ve düzenli bir yer haline getirmeyi hedeflediklerinden dolayı bu çalışmayı başlattıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Mezarlıklarımız, geçmişimize saygı gösterdiğimiz ve hatıralarımızı yaşattığımız yerlerdir. Bu nedenle, buraların temiz, bakımlı ve düzenli olması son derece önemlidir." dedi.