Haber: Merve Elçi

ŞANLIURFA- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tarlada isot hasadı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hasat etkinliğine katılarak isot topladı. Başkan Beyazgül Şanlıurfa’ya özgü tescilli yöresel isotun tadı ve aromasının diğer illerde olmadığını söyledi.

Akıllı Tarım Teknolojileri seralarında ekimi yapılan Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez acı lezzetleri arasında yer alan isot hasadına başlanıldı. Tarlaya inen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen isotları dallarından özenle topladı.

Şanlıurfa’da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından Eylül ayı başında hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor.

Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı pul biber, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından sofralara ulaşıyor. Özel makinelerden geçirilen biberler yere serilen bezlerin üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen biberler, isot veya biber reçeline dönüşüyor.

Çiğköftenin esas maddesi Şanlıurfa isotudur

Şanlıurfa’nın çok önemli tescilli lezzetleri olduğuna dikkati çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ İsotun Şanlıurfa için çok önemi var elbette gittikçe Türkiye için de farklı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Sıra gecelerimizin toplanma merkezi çiğköfte sofrasının etrafıdır. Çiğköftenin de esas maddesi Şanlıurfa isotudur. Nasıl ki baklavanın esası Urfa sadeyağından yapılır, çiğköfte de Şanlıurfa isotundan yapıldığı zaman güzel olur. Tarım Daire Başkanlığımız isot ile ilgili çalışmaları yaptı. Bu sene bu isotları yetişirdik ayrıca çiftçilerimize 1 milyona yakın isot fidesi de dağıttık. Bu fideleri de çok uygun bir şekilde ürettik ve buradan da büyük bir tasarruf sağladık. Şanlıurfalılar şunu söyle en tatlı acı Urfa isotudur. Bu tür tanıtımların, hasat etkinliklerinin amacı bu ürünlere dikkat çekmek, dünyaya tanıtmaktır. Bunu yaptığımız zaman bu ürünlere olan ilgi de artıyor. Birecik Parlıcanı tanıtılmaya başlandıktan sonra bütün Türkiye’ye yayıldı.” İfadelerine yer verdi.

İsot Şanlıurfa’nın en tatlı acısı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise İsotun Şanlıurfa ile markalaştığını kaydederek İostun gelir getirici bir ürün olmasının yanı sıra kentin tanıtımında da önemli bir yerde olduğunu görüyoruz. İsotun marka değerinin artırılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize bu etkinliğinden ötürü teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

İsot fidesi dağıtımı çiftçimize nefes aldırdı

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği isot fideleriyle birçok çiftçinin rahat bir nefes aldığını kaydetti. Tarlada İsot Hasadı Etkinliği çiğköfte ikramı ve isotla yapılan yemeklerin tanıtımı ve tadımıyla sona erdi.