İTÜxTEDX ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Etkinlikleri

İTÜxTEDX etkinliği, e-ticaretin gelecek vizyonunu masaya yatırdı. Alanında uzman konuşmacılar, sektördeki son gelişmeleri ve gelecek trendlerini paylaşarak izleyenlere ilham verdi. İlgi duyan çok fazla öğrencinin katılım gösterdiği bu etkinlik, e-ticaretin önemini vurguladı.

Eğitim ve Yatırımın Rolü:

“Entegre ve adapte olabilenlerimiz, gelecegin e-ticaretini sekillendirecek.”

Bayaffluence CEO'su Burak Aygün, e-ticaretin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için eğitim ve yatırımın önemini vurguladı. Değişime ve yeniliğe açık olanların e-ticaretin gelecek vizyonunu belirleyeceğiden bahsetti. Özellikle Amazon platformunda doğru stratejilerin uygulanması, satışları artırmanın anahtarı olarak belirtildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Girişimci Bireyler Serisi 23. Etkinliği:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Girişimci Bireyler Serisi'nin 23. Etkinliği kapsamında, e-ticaret sektöründeki yenilikler ve girişimcilik alanındaki başarı hikayeleri ele alındı. Katılımcılar, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Bayaffluence kurucusu Burak Aygün, E-Ticaretin Gelecek Vizyonu konulu söyleşide e-ticarete başlamadan önce bilinmesi gerekenler, Amazon'daki satış modelleri, e-ihracatın geleceği ve değişkenlikleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bu iki etkinlik de e-ticaretin dinamik dünyasını anlamak isteyenler için önemli bir fırsat oldu. İTÜxTEDX ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Girişimci Bireyler Serisi'nin bu başarılı organizasyonları, geleceğin e-ticaret vizyonuna dair önemli ipuçları sundu.

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