Haber: Damla Oya Erman

Kaotik, büyüleyici ve muhteşem olan Mısır'ın başkenti, sadece kendi özgün enerjisi olan büyüleyici ve evrensel bir yere sahiptir. Bin minareli bir şehir, bu gezegende neredeyse herhangi bir yerden daha fazla tarihe, mitolojiye ve enerjiye sahiptir.

Zorluk, bu özel yerin neden bu kadar özel olduğunu gerçekten anlamak ve bu derinliğe ulaşmanın en iyi yolunu bulmaktır.

'Güzel bir karmaşa'

İnsanlar, Mısır'ın başkenti Kahire'nin kalbinde yer alan yayılmış Khan el-Khalili çarşısını ziyaret ediyorlar, bu nedenle Mısır başkentindeki yolculuğa başlamak için ideal bir yerdir.

Burada gözleri açık ziyaretçiler, takılar için pazarlık yapabilir ve ceviz, meyve ve krema ile süslenmiş lezzetli pirinç pudingi ile kendilerini güne hazırlayabilirler. Bir flaneur yaklaşımını benimsemek cazip olsa da, daha iyisi sizi etrafı göstermek ve size içeriden bilgi vermek için bir yerel rehberi izlemektir.

Fotografçı Karim El Hayawan, farklı bir perspektif sunan ve önemli olan her zaman doğru fotoğrafı çekmeye yardımcı olan ideal bir arkadaştır. Ortalama fotoğrafları Instagram değerli kazananlara dönüştüren bu yaygın kamera telefonlarını en iyi şekilde kullanmaya yardımcı olur.

Bohem cenneti, süperyatları cezbetmek için bir mıknatıs haline geldi

El Hayawan, Kahire hakkında "Bu güzel bir yoğunluk. Canlı. Sürekli değişiyor" diyor. "Bu güzel bir karmaşa. Kendisini herkesin ve her şeyin bu organik, sonsuz kumaşına sürekli olarak dokuyan bir kumaş. Hem kapsayıcı hem de özel."

El Hayawan, Kahire'nin kendisi gibi çalışır - hızlı ve durmaksızın, her zaman doğru fotoğrafı bulurken çekimleri sürdürerek. Buraya gelen herkes için değerli bir ders: Kahire'nin sokaklarında hayatın nasıl işlediğini tam olarak görmek için şimşek gibi hareket etmeniz gerekiyor.

Dünya çapında bir müze

Merkezi Kahire'nin karmaşasından uzakta, eşit derecede, tamamen Mısır'a ait bir şey bulunmaktadır. Piramitlerin arka planına karşı parlayan Giza Platosu'nda, Büyük Mısır Müzesi (GEM), temeli atıldıktan 21 yıl sonra 2023 sonunda nihayet açılmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük müzesi olan bu müze, Tutankhamun koleksiyonunun tamamını ve daha önce hiç sergilenmemiş binlerce eseri barındıracak. Bazıları bunun piramitlerden daha uzun sürede inşa edildiğini espriyle karşılayabilirler, ancak bekleyiş şüphesiz ki değerli olacaktır.

GEM'in arkeolojik işler müdürü Dr. Al-Tayeb Abbas, uzun ve zorlu bir süreç olduğunu açıklıyor. Ama buna değer. Kral Ramses II'nin dev bir heykeli ana avluda duruyor ve doğum ve taç giyme gününde yüzüne ışık tutması için tasarlanmış bir pencere yakınında bulunuyor. Bu, muhteşemden başka bir şey değil.

Abbas, "İlk kez tek bir mekânda sergilenecek 66.000'den fazla eserimiz var" diyor. Bunlar arasında Tutankhamun'un mezarından gelen takılar da dahil.

Tabii ki, bu sihirli müze, Mısır'ın inanılmaz eski geçmişine borçludur. Ve görünüşe göre sonsuz odalarını keşfetmek bir zevktir, ancak hiçbir şey gerçek şeyin yanına yaklaşmaz. Piramitler.

Kaç kez gördüğünüz önemli değil. Yakından veya uzaktan, boyutları, tarihi ve bu dünyadaki varlıkları sadece bir harika. Belki de onları daha da özel yapan şey, yıllarca süren arkeolojik çalışmalara rağmen hala altlarında kaç oda ve tünelin gizlendiğini bilmiyor olmamızdır.

İşte bu, onları bu kadar büyüleyici kılar. Bunun yanı sıra cevaplanamayan bir soru: İşte bunu nasıl yaptılar?

Ebediyen gizli

Seti'nin Mezarı'ndaki Hiyeroglifler

Aynı şey, Giza'dan 400 mil kadar güneydeki Luxor şehrinin kutsal Vadisi ve şehri için de geçerlidir.

Bu yerin görkemi, özellikle burada son yüzyılda keşfedilen hazineleri göz önüne alındığında piramitlerle aynı seviyede bir yere koyar. Bunların birçoğu, Tutankhamun'unkiler de dahil olmak üzere, şimdi GEM'de saklanacak. Dahası, keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazla hazineler bulunmaktadır.

Gazeteci ve yazar Dr. Betsy Hiel için Kral Mezarları Vadisi heyecan uyandırıcı bir yer olarak kalır. Site etrafında dolaşırken, gözlemlenmeyen gözlerin ayrıntıları gözden kaçırabileceğini paylaşmaktan hoşlanır.

"Pyramid inşasından gömü odalarının gizli olduğu yere geldiler" diyor. "Ölümsüzlükte yaşamak ve bulunmamak için gizlenmek istediler."

ve 20. yüzyıllarda arkeolojideki patlamadan bazı firavunların istekleri engellendiği halde, bazıları hala görünmez.

Dünyanın en büyük şehri, geleceğin cenneti. Ama bazı şeyler geçmişte kalır

Tutankhamun dışında Vadideki en iyi keşiflerden biri, Seti I'nin mezarıydı. Mısır'ın 19. hanedanının ikinci firavunu olan mezarı, 3.200 yıl sonra gömüldüğü yerde 1817'de bulundu.

Dr. Hiel, "O, yaratılan yeni bir askeri hanedanın bir parçasıydı. Ve mezarı 400 fit uzunluğunda en deriniydi" diyor ve bazılarının hala keşfedilmemiş hazinelerin olduğuna inandığı uzun tüneller olduğunu ekliyor.

Seti I'nin gömü odasının karmaşıklığı nefes kesici. Hiel, tabutunun ölüler diyarına yolculuğa çıkarılacağını ve mezarın içinde bir referans noktası olarak kullanılan eski bir metin olan "Amduat"ın yer aldığını açıklıyor. Binlerce yıl önce yaşayan ve hüküm süren bir halkın sahip olduğu ileri teknolojiye işaret eder.

Hayata geri dönen tapınak

Aswan, Mısır - 28 Nisan 2023: Palmiye ağaçları ve Agilkia Adası'ndaki Trajan'ın rıhtımı

Nehir boyunca güneye doğru yol alırken antik siteler, modern dünyanın hızlı temposundan vazgeçerek daha sakin bir şey düşünmeyi ideal hale getirir. Bir tekne gezisi, dünyanın bu bölümünün gerçekten ne kadar harika olduğunu düşünmenin ideal yoludur.

Aswan'a yakın, Luxor'un 140 mil kadar güneyinde, Philae adı verilen, eşit derecede inanılmaz modern bir tarihle eski bir tapınak bulunmaktadır.

Mısır tarihine ve antik sitelerin korunmasına ömrünü adayan egyptolog Dr. Monica Hanna, Philae'yi kurtarmak için 1960 yılında UNESCO ve Mısır hükümetinin bir proje başlattığını açıklıyor. Barajın tamamlanmasını takiben yerinden edildi ve yılın çoğunda sular altında kalan bu site, kaybolmak veya sonsuza dek bozulmak üzere olan değerli antik eserlerle doluydu.

Dikkatli bir operasyonla, kompleksi farklı bir adaya taşıdılar: Agilkia.

Dünya çapındaki önde gelen Mısır tarihçilerinin dikkati ve ilgisi, Philae'nin binlerce yıldır olduğu gibi ayakta durmasını sağlar.

Philae'nin arkeolojik yeniden doğuş hikayesi, Mısır'ın daha geniş hikayesinin bir parçasıdır ve bu, gezginler için klasik bir yer olarak kalır. Geçmişin mücevherleri, parlamakta olan yeni GEM salonlarının içinde, Piramitlerde ve burada Philae'de parlıyor.

Ancak Kahire'nin canlılığı ve heyecanı da başka türlü çekici, bu harika ülkeye özgüdür. Ziyaretçilerin kendilerini tamamen içine atmak için bir yer olacaktır ve her zaman böyle olacaktır.