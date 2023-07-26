Haber: Safiye Yıldırım
Yapılan duyuruda; “Başkanlığımız ev sahipliğinde 11 Temmuz 2023 tarihinde toplanan 2023 yılı ilk Basın Kartı Komisyonu’nda dosyaları görüşülen medya mensuplarına, komisyon kararları https://www.turkiye.gov.tr/cib-komisyon-sonucu-sorgulama adresinde e-devlet üzerinden erişime açılmıştır.
Basın kartı almaya hak kazanan medya mensuplarına basın kartları, baskı sürecinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz aracılığıyla ulaştırılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerine yer verildi.
Basın kartı ve Sürekli basın kartı almaya hak kazanan medya mensuplarının kartları basın aşamasında olup, kartlar hazırlandığı zaman bölge müdürlükleri vasıtasıyla medya mensuplarına imza karşılığı teslim edilecektir.