Barselona'da yaklaşık 200 taksici, "İsrail'in, Gazze'deki soykırımını kınamak ve Filistin'e destek vermek" temasıyla kent merkezinde araçlarını yavaş yavaş kullanarak dolaştı.

Anget Taksi derneğinin çağrısıyla yapılan eylem kapsamında araçlarına Filistin bayrağı asan taksiciler, kornalarını çalarak, trafikte farkındalık yarattı.

Taksiciler, şehir merkezindeki turlarının ardından Üniversite Meydanı'nda kendilerini bekleyen Katalonya Filistin Topluluğu'nun çağrısıyla toplanan kalabalıkla bir araya geldi.

Burada okunan manifestoda, "Gazze'deki soykırımın ve İsrail'in sömürgeci rejimiyle olan tüm suç ortaklığının sona ermesi" talep edildi.

Gösteri sırasında, "Özgür Filistin", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail'i Boykot" gibi sloganlar atıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için çağrı yapan taksiciler, ateşkes ve insani yardımın ulaştırılması konusunda uluslararası toplum harekete geçene kadar eylemlerin devam edeceğini açıkladı.