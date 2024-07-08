Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

Görgü tanıkları, Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bölgelere dün gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.