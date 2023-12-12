Haber: Damla Oya Erman

Altın Küreler, sahiplik, oy verenlerin oluşturduğu grup ve hatta televizyon evi bakımından bir değişim yaşadı, NBC ile yayın anlaşmasını kaybetmesine ve Hollywood'un desteğini kaybetmesine neden olan üye yapısı ve iddia edilen etik ihlallerle ilgili bir skandal sonrasında CBS'e geçti.

Ancak ipi çeken kim olursa olsun, Altın Küreler, Akademi Ödülleri'nin dikkate alması gereken bir mantığı anladığı gibi görünüyor: En popüler filmlerinizi göz ardı etmeyin.

Bağımsız bir ürün mü, yoksa planlamanın bir sonucu mu (ve açıkça ikincisi de var), Altın Küreler yılın en büyük gişe rekorları kıran iki filmi olan "Barbie" ve "Oppenheimer"e en fazla dokuz ve sekiz adaylık vererek bu iki filme öncelik tanıdı. Ödüller ayrıca, Swift'in "The Eras Tour"u ve dördüncü "John Wick" filmi gibi konser filmleri için gişe rekorları kıran yapımların yer aldığı özel bir kategori de tanıttı.

Tabii ki, kategorilerin çeşitliliği ve en iyi film ve oyunculuk ödüllerini dramatik ve müzikal/komedi olmak üzere iki kategoriye ayırma avantajıyla, Altın Küreler oy verenler küçük ve ilginç filmleri seçmeye devam etti.

Geleneksel tercihini tanınabilir yıldızları aday gösterme konusunda da sürdüren grup, bunun Jennifer Lawrence'ı "No Hard Feelings" komedisinde aday gösterme ve Netflix'in "May December" filmini bir komedi olarak sınıflandırma gibi biraz açıklanamayan kararları içermesinin sebebini oluşturuyor.

Yine de Altın Küreler, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, ödül töreni yapımcılarının ve yayıncılarının genel izlenme oranlarında düşüş yaşandığı bir dönemde bu etkinlikleri izleyen insanların bir tür destekleme çıkarına sahip olmaları gerektiğini anladığı izlenimini veriyor - adaylardan bazılarıyla gerçekten tanışma şansı olan bir bağlantı.

Özellikle, Akademi Ödülleri birkaç yıl önce kendi "popüler film" kategorisiyle oynamış, ancak bu fikri silmişti. Bu, Oscar'ın değerini ve prestijini zayıflatacak bir öykü olarak tasvir edilen bir pandemi hareketi olarak gösterilmişti. Umut, bazı popüler filmlerin ödüllere daha organik bir şekilde girmesiydi.

Bu durumun başarı kaydı en fazla karışık oldu ve Oscar oy verenlerini etkileyen bazı etkenler - eleştirmen gruplarından başlayarak - tercih ettikleri filmler konusunda hiç değişmemiş gibi görünüyor. Bu günlerde genellikle sinema salonlarında değil, evde akış hizmetleri aracılığıyla tüketilen filmleri içeriyor.

Bu çekişme, bu yılki Altın Küreler adaylıklarında da görülebilir, Netflix'in film adaylıkları açısından dağıtıcılar arasında öncü olduğu ve diğer akış hizmetlerine, Amazon ve Apple TV+ gibi, endüstri tarafından değer ve onay arayışında bir açlık yansıtan birden fazla adaylıkla gösteriliyor.

Sonuç olarak, bu yaz "Barbenheimer"e akın eden pek çok kişi, Altın Küreleri izlemeye karar verirse bu filmlerin temsil edildiğini görmelerinden memnun olacak.

Bu, Altın Kürelerin geçmiş sorunlarını silmez veya ödül törenlerinin izlenme oranlarını düşüren birçok faktörü çözmez, özellikle insanları bu saatler süren sunumları izlemekten kurtaran kliplerin kolayca erişilebilir olması gibi.

Ancak pratik bir bakış açısıyla, ödül törenleri sundukları şeyin son kullanıcılarını göz ardı etmenin ticari tehlikeleri ile karşı karşıyadır. Ve bu dar bakış açısından gerçek hile, nihayetinde partiye kimin davet edildiği kadar, ödüllerin kimin tarafından alındığı kadar önemlidir.