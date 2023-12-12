Haber: Damla Oya Erman

Influencer Emma Brooks, "20 yaşına geldiğimde panik oldum" diyor ve bu endişenin ardında, Gen-Z'nin yaşlanma karşıtı ürünleri ve tedavileri benimsemeye başlaması yatıyor.

Circana istihbarat firmasına göre, gençler yaşlanma karşıtı serumları günlük olarak kullanıyor, makyaj ürünlerinde anti-aging özellikleri tercih ediyor ve Peachy gibi şirketlere göre Botox kullanımında hızla artış gösteriyor. TikTok'ta "14 yaşındaki biri olarak yaşlanma sürecini yavaşlatmak için yaptıklarım" başlıklı bir video, bu eğilimin ne kadar hızlı yayıldığını gösteriyor.

Gen-Z'nin yaşlanma konusundaki bu erken ilgisi, markalara, tarih boyunca düşünmedikleri bir tüketici kitlesine ulaşma fırsatı yaratıyor. Ancak, grup içindeki tercihlerin nasıl evrileceği hala belirsiz.

Gen-Z'nin aynı anda beden pozitifliği, doğallık ve mükemmeliyet odaklı yaşlanma karşıtı tedbirlerle çelişen bir jenerasyon olduğunu belirten Cristina Nuñez, "Bir tarafta pozitiflik var, diğer tarafta korku var" diyor. Sosyal medya platformlarındaki filtre kullanımı ve mükemmeliyeti vurgulama, bu çelişkiyi daha da derinleştiriyor.

Bu genç nesil, cilt bakımında ve yaşlanma sürecindeki etkenlerde daha bilinçli. Dermatologlar, güzellik uzmanları ve sosyal medya, Gen-Z'yi anti-aging konusunda bilinçli hale getiriyor. Bu durum, anti-aging kavramına wellness odaklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Gen-Z'nin bu erken yaşta yaşlanma konusundaki ilgisi, markaları yeni ürünler ve tedaviler geliştirmeye teşvik ediyor. Trendalytics'in verilerine göre, son iki yılda anti-aging ürünleri referans alan güzellik ürünlerinin hacmi %10 arttı. Güneş kremi aramaları üç katına çıktı ve üç yıl önceye göre neredeyse üç kat daha fazla güneş kremi ürünü piyasaya sürüldü.

Gen-Z'nin yaşlanma karşıtı bakış açısı, özellikle genç cilt için tasarlanmış yeni markaların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu markalardan biri olan Btwn, genç cildin özel ihtiyaçlarına odaklanarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda, genç cilt ve makyaj markası Indu, sert içeriklere karşı bir yaklaşımla Gen-Z'nin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Gen-Z, yaşlanma sürecini yavaşlatma amacıyla estetik işlemleri de benimsemiş durumda. Özellikle hemen sonuç alınabilen enjekte edilebilir ürünler, bu genç neslin ilgisini çekiyor. Botox gibi işlemler, gençler arasında popülerleşiyor ve bu durum, on yıl önce düşünülemeyecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyanın etkisiyle bilinçlenen Gen-Z, yaşlanma sürecini paylaşıyor ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerine önerilerde bulunuyor. Gençler, yaşlanma karşıtı tedavi ve ürünlerle ilgili videolar çekiyor ve bu içerikleri platformlarda paylaşıyor.

Ancak, uzmanlar, bu bilinçlenmenin bazen yanlış veya aceleci kullanımı nedeniyle gençlerin cilt sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzun vadeli etkiler hakkında sınırlı araştırma olduğu ve bilgiye erişimin gençlerde karmaşık ve endişe verici hislere neden olabileceği belirtiliyor.

Gen-Z'nin yaşlanma konusundaki bu erken endişesi, güzellik endüstrisinin stratejilerini değiştirmeye ve önleyici bakım ve anti-aging tedavilere odaklanmaya itiyor. Ancak, uzmanlar, gençlerin yaşlanma sürecine karşı duyduğu bu erken endişenin, yaşın bir ayrıcalık olduğu ve yaşlanmanın normal olduğu gerçeğini göz ardı etmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.