RÖPORTAJ: DİNÇER KARACALAR

Kendinizden kısaca bahsedermisiniz?

İsmim Banu Şücai. 27 yaşındayım. Bakü’de doğdum, annem Rus babam İranlı. Türkiye’yi çok seviyorum, hep burada yaşamayı ve kariyer kurmayı hayal ettim. Annemle 2017den beri Türkiye’de yaşıyoruz.

Modellik maceranız nasıl başladı?

18 yaşımda "Miss Globe Azerbaijan 2014" güzellik yarışmasını kazandım. 2017 yılında 21 yaşındayken Paris’te geçirilen "Best Model of the World" yarışmasına katıldım ve " Best Smile" derecesini kazandım. En son , hep hayalim olan "Miss Azerbaijan 2020" güzellik yarışmasını kazandım.

Modelliğin sizin hayatınızdaki yeri?

Ben hep güzellik yarışmalarına katıldım ve kazandım. Güzellik yarışmaları da çok iyi bir deneyim ve kariyer başlamak için iyi bir basamak.

Modellikte yaşadığınız unutamadığınız bir an var mı?

Evet, İlk başarım. 18 yaşındaydım ve ilk güzellik yarışmamı kazandım.

İdealiniz nedir?

İdealim - profesyonel ve başarılı oyuncu ve dansçı olmaktır. Ayrıca yaptığım her işi en iyi ve profesyonel şekilde yapmak.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Arkadaşlarım beni güvenilir ve çalışkan birisi olarak tanıyor.

Kendinde beğendiğin yönler nelerdir?

Karşıma net bir hedef koyduğumda ona ulaşırım

Modellikte daha fazla yükselmek istiyor musun?

Tabi ki, aynı zamanda şu an kariyerimi dans ve oyunculuk üzere devam ediyorum.

Sürekli takip ettiğin dizi var mı?

Var, Yalı Çapkını. Son dönemlerde en sevdiğim dizi

Film olarak en çok hangi filmlerden etkilendin?

En çok "The Devil's Advocate" ve "Eyes Wide Shut" filmlerinden etkilendim.

Beğendiğiniz yerli yabancı oyuncular kimler?

Yerli oyuncuların çoğunu seviyorum, yabancı ise en sevdiğim oyuncu Al Pachino ve Nicole Kidman

Ne tarz müzik dinlersin sevdiğin bir kaç sanatçıyı paylaşır mısın?

Michael Jackon , Beyonce.

Hiç yanından ayırmadığın özel eşyaların var mı?

Telefonum ve rujum. Hep yanımda

Boş zamanlarınız da neler yaparsınız?

Spor yapıyorum ve Fusion Bellydance ve Flamenko dersleri alıyorum.

Aşka inanırmısınız? Hayatınızda biri var mı?

İnanıyorum tabiki de. Hayatımda kimse yok şu an

Kendinizi 3 kelime ile tanımlayın desek?

Neşeli, sakin, kararlı

Şuan da yapamadığın ve en çok yapmak istediğin şey nedir?

Kariyerimde en zirveye ulaşmak.

Modellikte sevdiğin bir kaç kişiyi bizimle paylaşır mısınız?

Bella Hadid, Monica Bellucci , Emine Ün

Gündelik hayatında sporla uğraşıyor musunuz?

Evet. Ve dansla