Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, ülkenin bazı bölgelerinde etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle Cox's Bazar'da iki yerde toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda, toprak kayması dolayısıyla 2'si bölge sakini 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan yetkililer, kamplarda yaşayan 500 ailenin tahliye edildiğini belirtti.

Öte yandan, Moulvibazar bölgesinde yetkililer, 2 çocuğun aşırı yağışların yol açtığı sele kapılarak öldüğünü aktardı.