BALIKESİR- Ülkemizde il olabilecek potansiyeli taşıyan ilçelerin tekrar gündeme gelmesinin ardından bu potansiyele sahip en donanımlı ilçelerin başında gelen Bandırma’da olağan üstü bir hareketlilik başladı. Kentte yaşayan vatandaşları il olma heyecanı sararken, kentin ileri gelen isimleri de bu hedef noktasında bir toplantı düzenleyerek süreç dahilinde atılacak stratejik adımları bir kez daha masaya yatırdılar.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda; Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İYİ Parti Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve esnaf odalarının başkanları yer aldı.

Toplantıda Bandırma’nın coğrafi konumu, sürekli artan ticari hacmi, hinterlandı, kültürel yapısı, tarihi ve turistik değerleri ile birlikte il olma konusunda en güçlü potansiyele sahip ilçelerinden biri olduğunun altı çizildi.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, gerçekleştirildiği açılış konuşmasında, “Konu siyasetin gündemine düşmeden önce, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri ve birimlerimiz arasında yapılan görüşmelerle Bandırma’nın potansiyelini gözler önüne serecek detaylı bir raporlama yapılmıştı. Bir ilçenin il olabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekiyor. İlçenin nüfusu, il merkezine uzaklığı, şehirleşmesi, ulaşım durumu, ekonomik çeşitliliği, eğitimdeki konumu, sosyal ve kültürel hayatı bu şartlardan bazılarını oluşturuyor. Bahsettiğim bu rapora göre, Bandırma il olma şartlarının hepsini fazlasıyla karşılıyor,” ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun konuşmasında, Bandırma’nın il olması noktasında yerel yönetim olarak gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, “Geçmiş yıllara nazaran il olmaya en çok yaklaştığımız dönemdeyiz. Hepimiz bu konuda görüşmeler gerçekleştiriyoruz ancak hep birlikte hareket etmemiz ve bu konuda gerekli kulisleri yapmamız gerekiyor. Bandırma’nın il olma potansiyeli çok yüksek. Bu toplantıda bulunan herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Çok yaklaştığımıza inanıyorum. Bandırmamızı el birliğiyle il yapmalıyız,” dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, “Bandırma’nın il olmasını ısrarla istiyoruz. Bu işin çözümüyle ilgili en doğru adım iyi bir siyasi lobi yapabilmemizdir. Bugün iktidara bu isteğimizi doğru bir şekilde aktarabilirsek Bandırma hemen il olur,” diye konuştu.

Konu hakkında söz alan AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, “AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, konunun gündeme geldiği günden beri devamlı mecliste Bandırma’nın il olmasıyla ilgili kulisler yapıyor. Siyaseti bir kenara bırakıp bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok yaklaştık,” sözlerine yer verdi.

İYİ Parti Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert, “Biz de İYİ Parti olarak her ne kadar muhalefet partisi olsak da bu konuyu siyaset üstü bir durum olarak değerlendiriyoruz. Hepimiz bir güç birliği oluşturacağız ve inşallah İYİ Parti Balıkesir Milletvekilimiz Turhan Çömez’in de desteğiyle Bandırma’yı il yapacağız,” ifadesinde bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Bandırma’da bir üniversitenin olması aslında il olma ihtimalini güçlü kılıyor. Bandırma il olma potansiyeline sahip ve Bandırma’yı hep birlikte yukarıya taşımalıyız. Bize de bir görev düşerse o görevi yapmaktan mutluluk duyarız,” diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ