ŞANLIURFA- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 Nisan Şehir Stadyumunda düzenlenen Gençlik festivaline, gençler yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, Kamu kurum temsilciler, STK temsilcileri ile gençler katıldı.

11 Nisan Şehir Stadyumunda düzenlenen etkinlikler Atletizm yarışmalarıyla başladı. Çeşitli gösterilerin hazırlandığı etkinliklerde Ata sporu olan Güreş ve Ok yarışması düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sporcularla tenis ve basketbol oynayarak oynayıp Dart atışları yaptı. Judo yarışmalarında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, sporcularla yarıştı. Keyifli anların yaşandığı yarışmalarda Başkan Beyazgül, gençlerle yakından ilgilendi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’GENÇLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDA TASARRUF OLMAZ’’

Stadyumu dolduran gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlere yönelik yapılan çalışmalarda tasarrufun yapılamayacağını anlatarak ‘’Değerli gençler herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Bundan 104 yıl önce Samsun’dan yanan meşale, özgürlük meşalesi, İzmir’de Yunan’ı denize dökene kadar devam etmiş ve bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyorum. Gençler bizim ümidimiz, gençler bizim geleceğimizdir. Gençlerin başarısı bizim sevincimiz ve gururumuzdur. Her şeyden tasarruf olabilir ama gençliğe harcamada tasarruf yok demiştik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin faydalanması için 47 spor salonu, 16 yüzme havuzu ve çok sayıda gençlik merkezleriyle aktif şekilde gençlerime hizmet veriyoruz. Şanlıurfa Türkiye’nin en genç şehri, dünyada gencinin en dinamik olduğu şehridir. Zekaları pırıl pırıl, bakışları ileriye dönük olan bu gençlerimizden artık dünya şampiyonları bekliyoruz. Güneydoğu’nun en büyük bilim merkezini oluşturduk ve çok yakında bilim merkezimiz faaliyete geçecek ve orada gençlerimiz bilişim konusunda yarışa girecektir. Gençlerimizin emeği büyük 15 Temmuz’u hiç unutmam, o gün gençlerimiz Demokrasiyi korumak adına yanımızda durdular. Demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Gençlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Gençler bu ülkenin bu bayrağın ve bu vatanın geleceğisiniz, ümidisiniz ve bizlerinde gurur kaynağısınız’’ diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ