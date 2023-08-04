Haber: Mert Osman Erman

Hayır, burada warp tüplerinden veya Queen Vic'te yapılan bir savaş royale'den bahsetmiyoruz.

Ancak büyük bütçeli bir oyunda oyunculuk yapmanın nasıl bir şey olduğunu konuşuyoruz.

Çoğu oyuncu için uzun süreli ve istikrarlı bir iş bulmak zor olabilir, ancak pembe diziler bu istikrarı sağlayabilir.

Jennifer English ve Devora Wilde, BBC Newsbeat'e, fantezi rol yapma oyunu Baldur's Gate 3'te çalışmanın aynı tür istikrarı sağladığını söylüyorlar.

Resmi olarak daha sonra piyasaya sürülecek olan uzun zamandır beklenen oyun, Dungeons & Dragons evreninde geçiyor ve Jennifer Shadowheart - yarım elf rahip - rolünü oynuyor.

Bu, oyunlarda oyunculuk yapmadaki ilk deneyimi değil, ancak üzerinde çalıştığı en uzun proje.

Bu çok da şaşırtıcı değil - Baldur's Gate 3, sonunu 17.000 olasılığa sahip olduğu bildirilen devasa bir başlık.

Jennifer, rolü aldığını 2019'da öğrendi. O zamandan beri saatlerce çizgiler kaydederek ve tam vücut hareket yakalama sekansları kaydederek geçirdi.

"Bu evreni yaratmanın ne kadar zor olduğunu başlamadan önce anlamamıştım," diyor.

"Her günkü mutfak tezgahı draması gibi değil, birçok şey oluyor. Ve bunu kendi hayal gücünüzde yaratmalısınız."

Video oyunları için oyunculuk, geleneksel bir TV veya film setinde bulamayacağınız zorlukları içerir.

Örneğin, hareket yakalamayı kaydeden oyuncular, bilgisayarda sonradan eklenen çevrelerini kafalarında canlandırmak zorundadır.

Ve Baldur's Gate 3, dallanmış hikayeleriyle, yeni ve benzersiz unsurlar sunar.

Oyunda oyuncular, hikayeyi etkileyen seçimler yapabilir, bu da oyuncuların her seferinde metinde küçük değişikliklerle sahnelerin çoklu versiyonlarını kaydetmeleri gerektiği anlamına gelir.

Bu, çok çalışma ve stüdyo zamanı anlamına gelir, bu da istikrarlı bir istihdam anlamına gelir.

"Ne zaman bir pembe dizi yapmıyorsunuz, karakterleri ne zaman uzun süreli oynayabilirsiniz?" diyor Jennifer.

Hollyoaks'tan Dungeons & Dragons'a

Jennifer'in rol arkadaşı Devora Wilde, githyanki savaşçısı Lae'zel'i oynuyor. Daha önce uzun soluklu İngiliz pembe dizisi Hollyoaks'ta görünmüştü.

Yeşil ciltli ve sivri kulaklı efsanevi bir varlık oynuyor olsa bile, karaktere girmenin hızla ikinci doğa haline gelebileceğini söylüyor.

"Bir noktada her gün kayda girdim," diyor.

"Sonunda, karakterin içine kayabilirsiniz. Böylece sizin bir parçanız haline gelir."Jennifer ayrıca bazı bölümlerin kaydedilirken değiştirildiğini ve oyuncuların ve yönetmenlerin değişiklikleri atölye çalışmaları yaptığını ortaya çıkardı.

"Kayda başladığımızda, Shadowheart çok farklıydı," diyor.

"Oynadık ve yarattık ve gerçekten nüanslı bir karakter yaptık. Bu, sohbet ve işbirliğinden geliyor," diyor.

Bu yüzden Jennifer, teknolojiyle ilgili endişelere rağmen, yapay zekanın işini yakın zamanda ele geçireceğine ikna olmuş değil.

"Yapay zeka için bizim için korkutucu, ancak oyuncuların getirdiği insan duygusunun derinliklerini ve şaşırtıcı yaratıcılığını getirebilir mi?"

İnsan duygularından bahsederken, aşk, arzu ve romantizm, Baldur's Gate 3'ün önemli bir parçasıdır ve oyuncuların dişi veya erkek arkadaşlarla flört etmelerine ve ilişkiler kurmalarına izin verir.

Bu, Jennifer ve Devora'nın karakterlerini de içeriyor ve potansiyel olarak garip aşk sahnelerini canlandırmayı gerektiriyordu.

Devora, oyun geliştiricisi Larian'ın, oyuncuların romantik sahneler sırasında rahat hissetmelerini sağlamak için özel olarak eğitilmiş yakınlık koordinatörleri kullandığını söylemenin memnuniyet verici olduğunu söylüyor.

Bunlar film yapımlarının yaygın bir özelliği haline geldi ve video oyunu Immortality'deki canlı aksiyon sekanslarında danışmanlık yaptılar.

Baldur's Gate 3 üretici Larian, bunların tamamen render edilmiş bir video oyununda kullandıklarının ilklerden biri olduğuna inanıyor ve diğerlerinin de liderliklerini takip etmelerini umduklarını söylüyor.

Jennifer kayıt sırasında bazı tuhaflıklar olduğunu kabul ediyor, ancak oyunun hikayesi hiçbir zaman işleri çok ileriye taşımıyor.

"Kayıt oturumunda asla 'ıyy' hissetmedim. Ve benim 'ıyy' eşiğim oldukça düşüktür," diyor.

Oyunun romantizm yönü, muhtemelen Hollyoaks setinde bulamayacağınız başka bir zorluğu ortaya çıkarır.

Muhtemelen, bir insan karakterini bir ayıya dönüşen bir aşk sahnesini içeren viral gönderileri görmüşsünüzdür.

Larian, sahnenin TikTok'ta ortaya çıkmasının onları geçici olarak platformdan yasakladığını söylüyor.

Ancak Devora bunun ne kadar komik olduğunu düşünüyor.

"Bu oyunun ne kadar delice olduğunu en iyi şekilde gösteriyor."