Geçtiğimiz gün dışişleri ve savunma bakanı ile Mısır’a ziyaret eden Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında özellikle enerji konusu olmak üzere Yunanistan'ın iş gücü açığını kapatmak için Mısır'la işbirliği konuları üzerinde duruldu. Anlaşma hayata geçirilirse, Mısırlı işçiler Yunanistan topraklarında çalışabilecek.

"Yunanistan-Mısır ilişkileri bağımsızdır, güçlüdür" diyen Miçotakis, Mısır lideri Sisi ile bütün konuları ele aldıklarını, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik tabloyu değerlendiklerini söyledi.

Sisi’nin Türkiye ziyaretini ertelemesinin ardından gerçekleşen bu görüşmeyi kendine göre farklı yorumlayan Yunan medyası ise haberine dikkat çeken bir başlık attı.

Yunanistan’ın çok okunan Ethnos gazetesi, Miçotakis ve Sisi’nin görüşmesini “: Atina Türkiye-Mısır ilişkilerine bir takoz mu koyuyor?” başlıklı haberiyle okuyucularına sundu.

Miçotakis ‘in ziyaretinin zamanlamasına dikkat çeken Ethnos, Ankara-Kahire ilişkilerindeki soğukluk sırasında Miçotakis'in Mısır'a gittiği yorumunu yaptı.

HABER:DUHA SENA OSKAY