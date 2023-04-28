İSTANBUL AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle, bilgi teknolojilerine dayanan bir kalkınmayla ileriye götürmek istediklerini belirterek, "Bunun yolu da işte bu tip yarışmalarla gençlerimizi bu alanlara yönlendirebilmekten; teknolojiye, inovasyona, AR-GE'ye yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bir HackMasters Yarışması'nda da biz gençlerimize bu heyecanı vermiş oluyoruz." dedi.Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren HackMasters Yarışması, Bakan Varank'ın verdiği startla başladı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonu başlatan Varank, yarışma esnasında bütün katılımcıları teker teker ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan yarışma ile ilgili bilgi alan Varank, sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, HackMasters'ın TEKNOFEST'in en önemli ve en heyecanlı yarışmalarından biri olduğunu söyledi.

Varank, "Burada gençlerimizin siber güvenlik kabiliyetlerini test etmeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun Ali Taha Bey de her sene yeni bir konseptle bu yarışmaları daha heyecanlı ve ilgi çekici hale getiriyor." diye konuştu.

Yarışmanın bu yılki temasının nesnelerin interneti (IoT) olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nesnelerin internetinin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alması sebebiyle evlerimizde kullandığımız akıllı ve bağlantılı cihazların güvenliğini test edeceğimiz bir yarışma ortamı oluşturduk. Burada genç arkadaşlarımız evde kullandığımız televizyonu, kamerayı, buzdolabını, fırını hacklemeye çalışacaklar. Buradaki zafiyetleri tespit etmeye çalışacaklar. Bütün bu süreçleri başarıyla bitirirlerse de 100 bin liralık ödülü kazanmış olacaklar."

"Bağlantılı cihazların güvenliği gündemimizde"

Bakan Varank, yarışmaya 1.071 kişinin başvurduğunu, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, finale kalan 20 beyaz şapkalı hackerin burada yarıştığını söyledi.

Bağlantılı cihazlar ve nesnelerin internetinin kendilerinin sürekli gündemde tuttukları bir alan olduğunu dile getiren Varank, şu bilgileri verdi:

"Son dönemde Türk Standardları Enstitüsü ile bu tip cihazların güvenliğini test edeceğimiz laboratuvarların anlaşmalarını imzaladık. Bu cihazlarla ilgili standartları belirledik. Ama böyle bir yarışma aynı zamanda işte bizim o yaptığımız standart belirleme çalışmalarına da çok katkı sağlayacak. Burada beyaz eşya tedarikçisi markamız var.

Arçelik bizimle beraber bu yarışmada hem sponsor hem de kendi ürünlerini buraya getirerek burada bir akıllı ev ağı kurarak ve cihazları buraya bağlayarak aslında bu test ortamını oluşturdular. Her firma kendi ürünlerinin zafiyetlerini tespit ettirme noktasında bu kadar cesur değil. Bu manada aslında özel sektörle Dijital Dönüşüm Ofisimizin hazırladığı güzel bir yarışma."

"Türkiye'yi katma değerli üretimle ileriye götürmek istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle, bilgi teknolojilerine dayanan bir kalkınmayla ileriye götürmek istediklerini kaydederek, "Bunun yolu da işte bu tip yarışmalarla gençlerimizi bu alanlara yönlendirebilmekten; teknolojiye, inovasyona, AR-GE'ye yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bir HackMasters Yarışması'nda da biz gençlerimize bu heyecanı vermiş oluyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST coşkusunun Atatürk Havalimanı'nda devam ettiğini dile getiren Varank, 7'den 77'ye herkesi TEKNOFEST'e davet etti.