ANKARA AA- Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, sahip olduğu kabiliyetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılıyor.

MKE, 5,56'dan 203 milimetreye kadar mühimmat ve silahları bünyesinde üretme kabiliyetine sahip entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket, ihtiyaç duyduğu ham madde ve ara mamulleri kendi imkanlarıyla karşılarken diğer yerli savunma sanayisi şirket ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyor.

Seri üretim öncesi test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen Altay tankı üzerinde de MKE imzası bulunuyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri faaliyet gösteren Çelik Fabrikası ile Ağır Silah Fabrikasını bünyesinde barındıran MKE, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle Altay'ın ana ve yardımcı silah sistemlerini tümüyle kendi imkan ve kabiliyetleriyle üretiyor.

Tank ve obüslerin ihtiyaçları için hummalı çalışma

Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip Çelik Fabrikasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretimlerinde kullanılan vasıflı ve vasıfsız çelik üretimi gerçekleştiriliyor.

Geri dönüştürülmek üzere temin edilen hurdalar sırasıyla ergitme, dökme ve dövme işlemleri sonrası silah ve ağır silahlara ait namlularda kullanılmak üzere taslak olarak ilgili fabrikalara iletiliyor. Altay tankının 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemine ait işlemler de böylece başlıyor.

1200 santigrat derece sıcaklıkta tavlanan çelik ingotlar pres atölyesinde dövülerek namluların ilk aşaması tamamlanıyor. Kalite kontrol testleri tamamlanan taslak namlular Ağır Silah Fabrikasına gönderiliyor. Ağır Silah Fabrikasında tornalama, delik açma ve ısıl işlem gibi mekanik testler sonrasında namlular, kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor.

Ana ve yan ekipmanlarıyla 400'e yakın alt parçadan oluşan 120 milimetre 55 kalibre silah sistemi, atış öncesi testler, atış testleri ve sonrasını kapsayan laboratuvar ve saha koşullarında tüm testleri tamamladıktan sonra BMC'nin Arifiye yerleşkesine gönderiliyor.