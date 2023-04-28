İSTANBUL AA- Hyundai Assan, daha parlak bir gelecek için öğrencileri maddi ve manevi olarak desteklemeye devam ediyor. Aylık bazda en fazla burs ödemesi yaparak eğitime katkı sağlayan Hyundai Assan, İzmit fabrikasında gerçekleştirdiği imza töreninde yeni burs programını açıkladı. İmza törenine Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim başta olmak üzere şirketin üst düzey yönetimi, Kore Başkonsolosu Woo Sung Lee, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ve üniversite öğrencileri katılırken, tören sonrasında da fabrikadaki üretim hatları ziyaret edildi. Ziyaretçilere fabrika hakkında bilgiler veren Hyundai Assan yönetimi, aynı zamanda otomasyon, robot teknolojisi ve üretimde kalitenin önemini vurgulamış oldu.

400 öğrenciye burs imkanı

Türk Eğitim Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında 200’ü üniversite ve diğer 200’ü de meslek lisesi olmak üzere toplamda 400 öğrenciye burs veren Hyundai Assan, özellikle mesleki anlamda gelişimin hızlanmasına önderlik ediyor. Hyundai Assan ayrıca, yemek, kırtasiye ve ulaşım giderleri için de ek burs desteğinde bulunuyor. TEV’in seçtiği bursiyerler içerisinden Hyundai Burs Fonu’ndan faydalanacak olan öğrencilerin belirli şehir ve bölümlerde olmasını arzulayan Hyundai Assan, ilk etapta İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Kayseri’deki hedef okullarla programa başlayacak.

HABER: SELÇUK BULUT