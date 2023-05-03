Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine çok değerli bir konuk aldım. Sosyal medyayı âdete bir pazarlama şirketi olarak kullanan başarılı influencer Bahar Toprak ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık. Ben sordum Bahar Toprak, tüm samimiyetiyle cevapladı…

Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bahar Toprak kimdir? Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Kendimi anlatmayı çok seven biri değilim. (Gülümsüyor)

13 Eylül 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldim. Sanat ve tasarım bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde actor stüdyo okudum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi aslında hayatımın büyük bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Sumru Onat Cast 33’le bir dönem farklı projelerde yer aldım daha sonra sahne sanatları ile birlikte kamera önü oyunculuk eğitimimi de tamamladım.

Moda Influencerlığına nasıl başladınız?

Aslında hiç aklımda influencer olmak yoktu, influencer olmaya pandemi döneminde karar verdim başladım ve benim için harika bir girişim oldu. Önce sadece amacım eğlenmekten ibaretti makyaj videoları çekmeye başladım sonra baktım ki hakikaten takipçi sayım artmaya başladı o zaman iş ciddiye bindi ve çok keyif aldım. Güzel tepkiler alıyorum işimi yaparken eğleniyorum ve bu benim için çok değerli.

Influencermarketing kavramını nasıl açıklıyorsunuz?

Bazen bir tweet, bir video ya da bir yazı milyonları hayata geçirebiliyor. Bu kavram, dijitalin de önlenemez yükselişiyle pazarlama süreçlerine nasıl bir boyut kattı?

Kilit soru. (Gülümsüyor)

İnfluencermarketing bence sosyal medyada popülaritesini çok ciddi arttırmış durumda bu kavramın bu kadar popüler olmasının ana sebebi de her marka tarafından hızlı ulaşılabilir etkili ve ölçülebilir olması diyebiliriz. Günümüzde influencer pazarlama, markaların ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullandıkları sosyal medya pazarlamasındaki en etkili yollardan biri. Aslında çok ciddi dikkat ve güven isteyen bir iş dalı. Influencerların anlaşmalı markanın ürününü tanıtırken açıkça reklam yapmanın yanı sıra, reklam olduğu kolay ayırt edilemeyen ve standart bir reklam gibi görünmeyen çekimler yapması gerekiyor bu da aslında çok kolay değil her daim dikkat ve özen gerektiriyor.

Influencermarketing, markalara ve bireylere ne gibi farklı bir açılım sunuyor?

Doğal olan herşey markalara ayrı bir hava katıyor. Bu titreşimi ve enerjiyi televizyon kanallarında bulamazsınız çünkü çok fazla kurala tabi tutuluyorlar. Dijitali iyi kullanıp influencer olmayı başaranlar bence dönemin en iyi kazanç kapısından içeri girdiler. Kendi yetenekleri çerçevesinde sadık bir takipçi kitlesi yaratan influencerlar, bu kitle üzerinde ikna yeteneğine sahiptir ki bende bu yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum. Kitle üzerinde güven oluşturuyoruz, bir nevi kitlelerin yeni dijital arkadaşı olduk diyebilirim.

Moda tasarım mezunu olduğunuzu biliyoruz. Peki, okuyucularımıza verebileceğiniz stil ipuçlarınız nelerdir?

Moda kendinize yakıştırdığınızdır, doğru parçaları kullanarak daha zarif görünebilirsiniz. Herkesin kişisel tarzı var ve maalesef yeni jenerasyonun yaptığı en büyük stil hatalarından biri sadece moda ve marka olanı tercih etmeleri. Asıl doğru olan kendilerine yakışanı tercih etmeleri olmalı. Markanın ya da modanın kalıcılığı olmadığını her dönemin modasını kişinin kendisinin oluşturmasını öneriyorum.

İnsanlar sizi takip ediyor, sizden ilham alıyorlar ve hayatlarınıza dâhil oluyorlar. Siz kimleri takip ediyorsunuz? İlham kaynağınız olan birileri var mı?

İşlerinde çok başarılı, beğendiğim influencer olan birçok arkadaşlarım var. İsim söylersem onlara haksızlık etmiş olurum. (Gülümsüyor)

Çok sevdiğim saygı duyduğum büyüğümü söylersem daha doğru olur Ayşe Matur’dur. Farklı ve aykırı giyinir her alanda ilham aldığım kişilerden biridir kendisine sevgiyle.

Sosyal medya hesaplarınızda, takipçilerinizle en sık hangi konularda etkileşim halindesiniz?

Takipçilerimle genelde absürt, mizahi iletişimlerimiz var, günlük rutinlerim üzerinden paylaşımlar yapıyorum ve çok eğleniyorum. Son zamanlarda fotoğraf çekimlerime yoğunlaştığım için takipçilerimle çekimlerimi paylaşıyorum sevgili Murat Şanlı’ya sevgilerimi gönderiyorum bu kadar beğenileceğini hiç düşünmemiştik çok beğenildi ve çok mutluyum.

Sosyal medyada ileriye dönük hedefleriniz nelerdir?

“Farkındalık & Farklılık'' yaratmak istiyorum. Her şey çok değişiyor, yeni platformlar geliyor dolayısıyla, bugün attığım adımın içime sinmesi önemli. Bir işi gerçek manasıyla samimiyetinizle ve çizginizi bozmadan yaratıcılıkla devam ettirdiğiniz sürece sizi en güzel noktalara getirir diye düşünüyorum. Bu yüzden sosyal medyada hedefleriniz her zaman yüksek potansiyelde ve farklılık yaratacak üst segmentte olmalı.

Türkiye’nin Influencer Marketing alanındaki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzde bütün sektörler dijitalleşti baktığınızda her sektör için “influencerlıkçok etkili bir reklam aracı oldu. Arka planı çok iyi idrak edebilmek gerekiyor takipçinin istekleri doğrultusunda neyi görmek istediği değil de sizin karşı tarafa ne verdiğiniz ve ne yansıttığınız önemli.

İlk iş birliğiniz hangi markaylaydı ve nasıl gelişti?

Hilton Gardenİnn Otelleri oldu. Hilton GardenInn Otellerinin direktörü sevgili Serdar Karcılıoğlu ile bir proje konuşuyorduk; Hilton GardenInn otellerinin 2023 kış sezonu tanıtım yüzü teklifini aldıktan sonra başladı serüvenimiz. 2 ay sonra Mardin, Urfa, Konya ve Kütahya’da bulunan otellerin projelerinde yer aldım. Çok özel bir dönemdi benim için. Tüm Hilton GardenInn Yönetimine sizin aracılığınızla gönülden teşekkürlerimle.

İçinde bulunduğunuz sektörün olumlu yanlarının yanında olumsuz pek çok yanı da var. Sizce bu sektörün en büyük olumsuz yanı nedir?

Şahsi olarak olumsuzluğuna değinirsem bu sektörün en büyük olumsuz tarafı; maalesef özellikle ürün tanıtımlarında reel karşılığının çok az olması. Bir tablonun içinde sürekli ikilemde kalan influencerlar görüyoruz. Gerçek karşılığı olmayan ya da denemediği kullanmadığı ürünleri pazarlamaya çalışanlar bence kendilerini çok belli ediyorlar. Bu tarz içeriklere güvenen, inanan milyonlarca insan hem maddi hem manevi zarara uğruyor. Sektörü de, mesleğimizi de zedeliyorlar.

Son zamanların en popüler meslekleri arasında Influencer’lık yer alıyor, sizce bu popülarite nereye kadar sürecek? İleride ‘influencer’ kavramı hangi yöne doğru evrilecek?

Sonu olmayan bir kavram, daha fazla gelişerek etkisini devam ettirecektir. Ben hiç bir dönem geri planda kalacağını ya da gelip geçici bir süreç olduğunu düşünmüyorum.

Türkiye birçok Avrupa ülkesine göre bu konuda kendini çok çok geliştirdi. Sosyal medya kullanımının bu kadar yüksek olduğu bir pazarda aksi de beklenemez bence.

Influencerları birer yaratıcı fikir üstadı olarak düşünürsek devir fikir devri bence... Fikriyle para kazanmaya başlayan ve para kazanmanın en keyifli yöntemlerini çözerek zehir gibi yetişen yeni neslin gelecek zamanda bu iş dalı çok daha ilgisini çekecektir ve onlar daha da ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.

Sosyal medyada Influencer’ların takipçilerine yansıttığı dünyanın gerçek olmadığına dair birçok görüş yer alıyor. Bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Doğru hedef kitleye doğru influencer gösterilmeli aksi takdirde güvenilirlik kaybederiz. Genelde bizler her zaman iyi taraflarımızı paylaşıyoruz; mutlu olduğumuz anları, iş birliklerimizi, tanıttığımız ürünleri… Kötü bir gün geçirdiğimizde ya da problem yaşadığımız dönemlerimizi paylaşamıyoruz. Tanınan insanlar olduğumuz için maalesef her paylaştığımız hikâye çok ciddi manipüle ediliyor. Bir duyguyu ya da yazıyı paylaştığımız da ciddi eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Sosyal medya arka planı entrikalarla ve projelerle dolu enteresan bir mecra dolayısıyla bizler mutsuzken mutluluk rollerine girmek durumunda kalabiliyoruz. Negatifi yansıtmak bunca dünya problemlerinin arasında toplumun ihtiyacı olan bir durum değil. Takipçi; pozitifi, tebessümü, mutluluğu arıyor izlerken.

Hayalini kurarken heyecanlandığınız bir şey var mı?

Yeni Zelanda’da çiftlik hayatı yaşamak istiyorum uzun zamandır planlarımın arasında yer alıyor umarım bir süre sonra gideceğim. Bu planı her düşündüğümde çok heyecanlanıyorum...

Kimsenin bilmediği özelliğiniz?

Sezgilerim çok güçlü, bazen rüyamda olacakları ve geleceği görebiliyorum, bir çok kez de deneyimledim.. Bazen kendimden korkuyorum. (Gülümsüyor)

Son olarak influencer olmak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Önce kendilerineinfluencer olmak isteyip istemediklerini sorsunlar. Çünkü bu işin eğlenmenin dışında çok büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu sektör için zamana ve enerjiye sahipler mi? Bu işi herkes yapamaz! Çok ciddi zaman kavramı ve potansiyel gerektiriyor spesifik bir kişiliğiniz olmalı, sürekli aynı çizgide devam ettiremezsiniz monotonluğun dışına çıkmanız insanları sıkmamanız sürekli aktif olarak üretmeniz gerekir. Üretim durursa iş durur. Değer üretmek değer vermekle başlıyor, işime değer veriyorum yeni başlayanlara en büyük tavsiyem de bu olur. Kalbinizden öpüyorum, sevgiyle kalın.

Önce Vatan Gazetesi adına bizimle yaptığınız bu içten söyleşi için çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.