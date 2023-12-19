Ayaz Tezcan yeni teklisi hakkında “İlk dinlediğimde, yorulmuş dizginlenmiş aşka yenik düşmüş ama bir yandan da seven bir insanın hikayesini anlattığını hissettim. Ve şarkıyı çok beğendim. Bu şarkı için Tuğrul Cerrahoğlu ile anlaşıp harika bir hikâye ile de şarkıyı kliplendirdik. Çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Umarız dinleyicilerimiz de beğenecektir.” dedi.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının Genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunurken, Ayaz Tezcan “Nereye Kadar” adlı şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Ferdi Çalışkan oturdu.

You Tube Klip Linki: https://www.youtube.com/watch? v=f7NAbPrlzSU

Ayaz Tezcan Kimdir?

Ayaz Tezcan, ilk sanat kariyerine sahne sanatları eğitimi alarak başladı. Daha sonra konservatuar da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro eğitimi alarak devam etti. Derya Alabora, Ayla Algan, Meltem Cumbul gibi isimlerden oyunculuk eğitimi alarak tiyatro ve oyunculuk alanında yol kat etti. Ve şarkıcılık hikayesinin geçişi ise Özlem Güneykaya ile tanışarak başladı. Başarılı söz müzik yazarı olan Özlem Güneykaya’nın bir şarkısını söylemesi hikâyenin başlangıcı oldu. Yani aslında müziğe dair notalar Tezcan’ın hayatında hep vardı müzikal tiyatroda sadece iyi bir şekilde ve doğru zaman da adım atmak belki de önemliydi. Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının Genel koordinatörlüğünü Selim Seven üstlenirken dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland yer aldı. Ayaz Tezcan yeni teklisi “Nereye Kadar” ile müzikseverlerle buluştu.