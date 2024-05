Ülkede Filistin’i destekleyen etkili eylemleriyle bilinen "Not In Our Name" grubunun üyesi Sonnenbaum, Başbakanlık'ta bugün başlayan konferansı protesto etti.

"Soykırıma platform yok" yazılı pankart açan Yahudi aktivist, Gazze’de İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden 34 bini aşkın Filistinliye dikkati çekmek için binanın girişine kırmızı boya döktü.

"Not In Our Name" grubundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un video mesajının paylaşılacağı konferansın Yahudilere yönelik nefreti ele almadığı, İsrail'in Gazze’deki uygulamalarına ilişkin her türlü eleştiriyi baskılamak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, aşırı sağcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netenyahu hükümetinin, açlık ve salgın tehlikesini silah olarak kullandığı, Gazze’nin yaşanılabilir olmaktan çıkarılmasının ve buradaki insanların sürgün edilmek istendiği, Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonu'na göre yaşananların "soykırım" olduğu vurgulandı.

"Filistin halkına yönelik terör, halihazırda suçsuz 14 bin çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Gerçekleri ortaya koyan gazeteciler, sansür edildi ve İsrail’de yasaklandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Avusturya’daki Museviler olarak bu durumun protesto edildiği kaydedildi.