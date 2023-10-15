ABC News'in haberine göre, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verdi.

Avustralya polisi, açıklamasında, Melbourne'de yaklaşık 10 bin kişinin Filistinlilerle dayanışma için Victoria Eyalet Kütüphanesinde toplandığını belirtti.

Açıklamada, Sydney'de de 6 bini aşkın kişinin bir araya geldiği kaydedildi.

Adelaide kent merkezinde de Filistin'e destek amacıyla yürüyen binlerce kişi "sivillere yönelik şiddeti" kınayan sloganlar attı.

Melbourne'deki mitingde "Filistin halkı hiçbir yere gitmiyor, biz de gitmiyoruz" sloganları atıldı. Mitingde bir konuşmacı, kalabalığa hitap ettiği sırada, "Dayanışma içinde olacağız ve kurtuluşa kadar Gazze'deki kardeşlerimizle birlik olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.