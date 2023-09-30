Haber: Mert Osman Erman

Erkekler Sydney'in 14 km (dokuz mil) güneydoğusundaki La Perouse sularında balık avı yaparken teknelerine bir darbe geldi.

Araç terk edilmiş ve dönüyorken fark edilince alarm verildi.

Bölgede balinaların neden olduğu ölümler nadirdir ve Yeni Güney Galler eyaletinin bir bakanı bunu "tamamen beklenmedik bir kaza" olarak nitelendirdi.

Polis, muhtemel çarpışmanın teknenin devrilmesine neden olduğunu ve her iki adamı da denize atmış olduğunu belirtti.

"Erken raporlara göre bir balina, teknenin yakınında su yüzeyine çıkmış veya teknenin üzerine atlamış olabilir," dedi Su Polisi Geçici Müdürü Siobhan Munro ve benzer bir olayı daha önce görmediğini ekledi.

61 yaşındaki kurban bilinçsiz bir şekilde bulundu ve yetkililere göre olay yerinde öldü.

53 yaşındaki kaptan denizden çıkarıldı ve hastaneye götürüldü, şu anda stabil bir durumda.

Avustralya'nın sahil şeridi 10 büyük ve 20 daha küçük balina türüne ev sahipliği yapıyor. Henüz Cumartesi günüki çarpışmada hangi türün yer aldığı net değil.