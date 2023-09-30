Haber: Damla Oya Erman

Musk, "Election Integrity" (Seçim Bütünlüğü) Ekibi'nin sona erdiğine atıfta bulunarak, "Evet, artık yoklar," dedi ve bu ekibin seçim bütünlüğünü zayıflattığını savundu.

Musk'ın bu açıklaması, X olarak bilinen ve önceden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in "Güven ve Güvenlik" bölümünde yaşanan işten çıkarmaların ardından geldi. Ancak, aynı gün X CEO'su Linda Yaccarino, Musk'ın bu iddiasını Vox'un yıllık Code Konferansı sırasında reddetti.

Yaccarino, konferans sırasında yaptığı açıklamada, "Ve yapılan yorumlara karşı, seçim bütünlüğünü korumak için uğraş veren güçlü ve büyüyen bir X ekibinin olduğunu" belirtti.

Her ne kadar Musk ve Yaccarino, çelişen iddialar hakkında şu ana kadar yorum yapmasa da, X'in Musk tarafından 2022 yılında satın alınmasının ardından hala kendini yeniden yapılandırmaya devam ettiği biliniyor.

Platform, şu anda abonelikler ve ücretli hizmetler aracılığıyla karlılık oluşturmaya odaklanmış durumda ve Yaccarino, şirketin erken 2024 yılına kadar karlı hale geleceğini iddia etti.

Bu gelişmeler, X'in seçimle ilgili yanıltıcı bilgilere karşı mücadelesindeki son dönemdeki önemli olaylar arasında yer alıyor.