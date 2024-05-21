Avrupa'da Filistin'e destek eylemlerine sahne olan üniversiteler şunlar:

Almanya

14 Aralık 2023’te Berlin Hür Üniversitesinde bir grup, amfide Gazze’deki soykırımı protesto etti. Polisin müdahale ettiği eylemin ardından 20 öğrenci hakkında "haneye tecavüz"den soruşturma başlatıldı.

Berlin Humboldt Üniversitesinde öğrenciler, 3 Mayıs’ta Filistin’e destek vermek için oturma eylemi yaptı. Bu eylemde 38 kişi gözaltına alındı, 37’si hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Hür Üniversitesinde öğrenciler 7 Mayıs'ta protesto eyleminde bulundu. Öğrencilerin üniversitenin iç bahçesinde kurduğu çadırlar, eyleme müdahale eden polis tarafından kaldırıldı. Polisin biber gazı da kullandığı eylemde 49’u kadın, 70 kişi gözaltına alındı.

7 Mayıs’ta Leipzig Üniversitesinde İsrail’in Refah’a yaptığı saldırıyı protesto etmek için öğrenciler amfide protesto eyleminde bulundu. Ayrıca öğrenciler üniversitenin bahçesinde çadırlar kurdu ve oturma eylemi yaptı. Üniversitenin talebiyle amfi ve bahçe boşaltıldı ve polis 13 göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı.

Hollanda

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs'ta Amsterdam Üniversitesinin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurdu. Gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek çadırları dağıttı ve 125 kişiyi gözaltına aldı.

Göstericiler, bu kez 7 Mayıs'ta şehir merkezinde üniversiteye ait Binnengasthuis binasında kamp kurdu ve polis, 8 Mayıs'ta müdahale ederek 36 Filistin destekçisini gözaltına aldı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar astı. Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına aldı.

8 Mayıs'ta yeniden Utrecht Üniversitesinde toplanan göstericiler polisin müdahalesinin ardından üniversiteden çıkarıldı ve 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverildi.

Hollanda'daki akademisyenler, eylemcilere yönelik polisin sert müdahalesini ve İsrailli kurumlarla işbirliğini protesto etmek için UvA, Utrecht, Leiden, Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerinde eş zamanlı olarak 13 Mayıs'ta kampüslerde toplandı.

UvA, Utrecht, Leiden gibi üniversitelerdeki eylemler polis müdahalesiyle sonlandırılırken Maastricht, Groningen ve Radboud Üniversitelerindeki yerleşme eylemleri devam ediyor.

Gösteriler 16 Mayıs’ta Leiden Üniversitesinde devam ederken polis müdahalesinin yanı sıra UvA ve Erasmus Rotterdam Yönetimleri yerleşme eylemlerinin yapılması beklenen günlerde kampüslerini tamamen kapatırken Leiden Üniversitesi kampüse öğrenci kimliği olmayanların alınmaması uygulamasını başlattı.

Fransa

Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde, farklı şehirlerdeki Sciences Po okullarında, Lille Gazetecilik Yüksek Okulunda ve Paris 8 Üniversitesinde eylemler yapıldı, gözaltına alınan öğrenciler oldu.

Sorbonne Üniversitesinde 29 Nisan’da yüzlerce öğrenci üniversite binası önünde toplanarak oturma eylemi yaptı ve kampüste çadırlarıyla kamp kurdu. Polis, öğrencilere müdahale etti. 2 Mayıs’ta ise öğrencilerin kampüse kurdukları çadırları yıkan polisler, öğrencilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

8 Mayıs’ta öğrenciler, üniversitenin bir amfisinde kamp kurdu. Polis ekipleri, üniversite önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı. Okul girişindeki öğrencilere kalkanlarıyla müdahale ederken amfide eylem yapan öğrencileri ise zorla dışarı çıkardı. Yaklaşık 88 öğrenci gözaltına alındı.

Strazburg, Rennes, Menton, Saint-Etienne kentlerindeki Sciences Po okullarında da gösteriler düzenlendi. 30 Nisan’da Strazburg'da yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı eylemde okulun duvarına Filistin bayrakları asıldı. Rennes'de okulun girişinde sandalyeleri üst üste dizen öğrenciler, "Sciences Po Rennes Filistin'i destekliyor" yazılı döviz taşıdı. Menton'da okulun önünde oturma eylemi yapıldı. Saint-Etienne'deki okulda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemin başlamasının ardından polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Sciences Po Paris’te de öğrenciler benzer gösteriler düzenledi. Filistin destekçisi gösterilere sahne olması sebebiyle üniversiteye sağlanan fon askıya alındı. 3 Mayıs’ta gösteri düzenleyen öğrenciler üniversiteden zorla tahliye edildi. 7 Mayıs’ta 2 gösterici öğrenci gözaltına alındı.

Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde 30 Nisan’da öğrenciler kampüste toplandı, sloganlar attı.

Lille Gazetecilik Yüksekokulunda 2 Mayıs’ta öğrenciler sloganlar atarak okul binasının girişini kapattı, okula girişler engellendi. Aynı gün Paris 8 Üniversitesinde öğrenciler Filistin'e destek için kamp kurdu.

Yunanistan

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinden gece boyu süren yerleşme eylemi yapıldı. Üniversite önüne çadırlar koyuldu. Ancak savcı ve polis müdahalesiyle okulda ders yapılması da engellenen eylem 14 Mayıs’ta sona erdirildi. Toplam 28 kişi gözaltına alındı.

İtalya

İtalya’da mart ayından bu yana farklı kentlerdeki üniversite öğrencileri, okullarının İsrail’le bilimsel işbirliği anlaşmalarını durdurması talebiyle irili ufaklı protesto eylemleri düzenliyor.

ABD’deki üniversitelerde nisan ayında başlayan çadır kurma protestoları, mayıs başında İtalya’daki yükseköğretim kurumlarına da sıçradı. İtalyan üniversitesindeki öğrenciler halihazırdaki protestolarını, çadırlar kurarak farklı bir boyuta taşıdı.

Mayıs ayının ilk 10 gününde Bologna Üniversitesi, Roma Sapienza Üniversitesi, Napoli 2. Federico Üniversitesi, Milano Devlet Üniversitesi ve Floransa Üniversitesinde öğrenciler çadırlar kurdu.

Okullarının İsrail’le işbirlikleri kesilinceye kadar protestolarını sürdüreceklerini savunan öğrencileri kampüslerden çıkarmaya yönelik herhangi bir müdahale olmadı.

Bununla birlikte Roma Sapienza Üniversitesindeki öğrencilerin bir kere eylemlerini kampüs dışına çıkarmak istemesi, bir kez de kampüse fazla sayıda polis girmesi nedeniyle öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Öğrencilerin protestoları sürüyor.

İngiltere

İngiltere genelinde 30 üniversitede Filistin'le dayanışma ve okulların İsrail'le olan bağlarının koparılması için öğrenciler eylem düzenleniyor.

Eylem yapılan okullar arasında Oxford, Cambridge, Exeter, Manchester ve Liverpool Üniversiteleri de yer alıyor.

Mayıs ayıyla birlikte hızla artan öğrenci eylemleri, çoğunlukla barışçıl bir ortamda devam ederken University College London'da (UCL) gerçekleşen eylemde polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, İsrail yanlılarının UCL'deki öğrencilere karşı eylem düzenlemesinin ardından okul önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taraflar arasındaki görüşü kapatan "Özgürlük" yazan pankartı hazırlayan sanatçı ile iki kişiyi eylem sonunda gözaltına alan polis pankarta da el koydu.

Londra Üniversitesinin Goldsmiths Koleji kütüphanesindeki öğrencilerin yerleşme eylemi ise okulla öğrencilerin anlaşmasının ardından sona erdi.

Goldsmiths yönetimi, öğrencilerin İsrail'le işbirliklerin sona ermesi yönündeki taleplerini gözden geçireceğini belirtirken üniversitedeki bir konferans salonuna ise İsrail güçlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adının verilmesini kabul etti.

Okul yönetimi, öğrencilerden talepleri hakkında belgeler sunmasını istedi.

Avusturya

Avusturya’daki Viyana Üniversitesinin Altes AKH Kampüsü’nde 6 Mayıs’ta başlayan Filistin’e destek gösterisi 9 Mayıs’ta polisin müdahalesiyle son buldu. Polis, göstericilerin aşırıcı söylem ve görüşleri dillendirdiği gerekçesiyle kampüse baskın düzenleyerek 4 göstericiyi gözaltına aldı. Öğrencilerin kampüste kalmak için kullandıkları çadırları söken polis, burada asılı olan pankartlarla birlikte geçici olarak el koydu.

İsveç

İsveç'te de öğrenciler üniversite kampüsleri önünde kamp kurdu. İklim aktivisti Greta Thunberg de Stockholm Üniversitesi önünde protesto gösterileri düzenleyenler arasındaydı. Kampüs önünde çadırlarla kamp kuran öğrenciler, üniversitenin İsrailli üniversitelerle bağlarını kesmesini talep etti.

Uppsala Üniversitesi de İsrailli üniversitelerle öğrenci değişim ve araştırma programlarının durdurulmasını talep eden öğrencilerin benzer gösterilerine sahne oldu. Lund Üniversitesi ve Umea Üniversitesi önünde de öğrenciler kamp kurdu.

İrlanda

İrlanda’da öğrenciler 3 Mayıs’ta Trinity College Dublin’de kamp kurdu, kütüphaneye ve kitap sergisine erişimi engelledi. 5 gün süren protesto, 8 Mayıs'ta üniversitenin İsrailli şirketlerle iletişimi kesmeyi kabul etmesi üzerine sona erdi.

University College Dublin'de 11 Mayıs'ta, yaklaşık 100 öğrenci kamp kurarak eylem yaptı.

Finlandiya

Finlandiya'da öğrenciler, 6 Mayıs'ta başkentte bulunan Helsinki Üniversitesinin ana binası önünde kamp kurdu. Öğrenciler, üniversitenin İsrailli eğitim kurumlarıyla olan tüm öğrenci değişim anlaşmalarını ve araştırma işbirliklerini feshetmesini talep etti.

Öğrenciler, Helsinki Üniversitesi önünde 10 Mayıs'ta da aynı taleplerle kamp kurdu.

Danimarka

Danimarka'da öğrenciler, 7 Mayıs'ta Kopenhag Üniversitesi önünde yaklaşık 45 çadırla kamp kurdu.

Öğrencilerin protesto yapabileceğini duyuran üniversite yönetimi, gösterici öğrencilere kampüs alanındaki kurallara uymaları çağrısı yaptı.

Kopenhag Üniversitesinde 10 Mayıs'ta ABD'nin Güney California Üniversitesinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinin polis tarafından dağıtılmasına tepki gösteren öğrenciler, dayanışma amacıyla kampüste kamp kurdu. Gösterilerini sürdüren öğrenciler 15 Mayıs'ta, üniversite yönetiminin İsrail'le bağlantılı şirketlerle çalışmayı kesmesini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak adlandırmasını istedi.

Belçika

Belçika'daki üniversite öğrencileri, ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan gösterilere 6 Mayıs'ta destek vermeye başladı. Gent, Brüksel, Anvers, Leuven, Liege kentlerindeki üniversitelerde eylemler sürüyor.

Brüksel Özgür Üniversitesinin Fransızca eğitim veren kampüsünde 7 Mayıs'ta başlatılan eylem sonucunda, üniversite yönetimi iki İsrailli kurumun da katıldığı yapay zeka konulu bilimsel projeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

İsviçre

İsviçre'de Lozan, Cenevre, Basel, Bern Zürih, Fribourg ve Neuchatel Üniversitelerinde 2-17 Mayıs tarihlerinde Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Eylemlerin hepsi polisin müdahalesi sonrasında son buldu.

Cenevre Üniversitesinde 7 Mayıs'ta başlayan 14 Mayıs'ta son bulan eylemin sonunda 60 kadar öğrenci gözaltına alındı ve aynı gün serbest bırakıldı.

Zürih Üniversitesinde ise 7 Mayıs'ta başlayan ve aynı gün polisin müdahalesiyle sonlandırılan eylem kapsamında 10'larca öğrenci gözaltına alındı.

Üniversite yönetimi, eyleme katılan ve polise karşı direnen 28 öğrenci için ise suç duyurusunda bulunmuştu.

İspanya

İspanya'da Madrid, Katalonya, Bask, Valencia, Endülüs bölgelerinde eylemler ve kamp devam ediyor. Üniversite yönetimi ve hükümet müdahale etmediği için gösteriler genel olarak sakin geçiyor.

Romanya

Romanya'da öğrenciler, dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin destekçisi üniversite eylemlerine 21 Mayıs'ta katıldı.

Bükreş Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, üniversitelerinin İsrailli eğitim kurumlarıyla tüm ilişkisini kesmesi talebiyle kamp kurdu.