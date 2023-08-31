LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna TSK'yı temsilen İngiltere'deki askeri personel ile NATO görevi kapsamında ülkede bulunan TSK mensuplarının yanı sıra yabancı ülke ve ordu temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu resepsiyonda konuşan Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 101 yıl önce gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, kadını ve erkeğiyle Türk milletinin en zorlu şartlarda elde ettiği zafer olduğuna işaret etti.

Kazanılan zaferin bir yıl sonra Cumhuriyet'le taçlandığını kaydeden Ertaş, "Türk milleti aynı ruhla zor bir coğrafyada güçlüklerin üstesinden gelme kararlılığını ortaya koymuştur." diye konuştu.

Türkiye ve İngiltere'nin iki müttefik ve stratejik ortak olduğunun altını çizen Ertaş, ilişkilerin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

İspanya

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törene Türk diplomatların ve askeri personelin yanı sıra İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı Amador Ensenat y Berea ile yabancı askeri ateşeler de katıldı.

Madrid Büyükelçisi olarak kısa bir süre önce görevine başlayan Nüket Küçükel Ezberci, törende yaptığı konuşmada, "101. yılını kutladığımız Büyük Zafer, Lozan Barış Anlaşması'yla diplomasi masasındaki zaferle taçlandırıldı ve bu zaferler Cumhuriyetimizin kuruluşundaki mihenk taşları oldu" dedi.

İspanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek verdiğini ve "örnek bir ittifak göstererek" 2015'ten beri Adana İncirlik'te konuşlandırdığı Patriot bataryasıyla ülkenin hava savunmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Büyükelçi Ezberci, karşılıklı gelişen ticaret, yatırım ve kültürel etkinliklerin dostluk köprüsünü daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Hırvatistan

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nin başkentteki bir otelde düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programının ev sahipliğini Büyükelçi Yavuz Selim Kıran yaptı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Kıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andığını söyledi.

Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek için inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Programa Hırvatistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türk kurumları ve yerel kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki ürünlerinin maketleri de sergilendi.

Bosna Hersek

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen programın ev sahipliğini Büyükelçi Sadık Babür Girgin yaptı.

Programa Büyükelçi Girgin'in yanı sıra Askeri Ataşe Mustafa Sıtkı Tatar, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı temsilcileri, Türk kurumları ve yerel kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Girgin program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını mesajı okudu.

Sırbistan

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Hami Aksoy ev sahipliği yaptı.

Aksoy programın başında yaptığı konuşmada, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını kaydetti.

Aksoy, "Türkiye, küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye-Sırbistan ilişkileri gerçekten zirve seviyede. Liderlerimizin dostluğu olağanüstü." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye-Sırbistan ilişkilerini "altın çağını yaşıyor" şeklinde değerlendirdiğini kaydeden Aksoy, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin de çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

Büyükelçi Aksoy ayrıca, Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okundu.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmek Sekizkök'ün ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ve Genelkurmay Başkanı Vasko Gjurçinovski, ülkedeki büyükelçiler, diplomatlar, siyasiler, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği personeli ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya milli marşlarının okunmasıyla başlayan program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Sekizkök, buradaki konuşmasında, köklü bir ortak tarihe sahip oldukları Balkanlar'da ve bu coğrafyanın kalbi olarak nitelendirdiği Kuzey Makedonya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak etmenin özel bir anlamı olduğunu vurguladı.

Sekizkök, "Hepimiz biliyoruz ki 1. Dünya Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği Balkanlar, bu coğrafyanın halkları üzerinde de unutulmaz bir tahribata yol açmıştır. Türkiye için 1. Dünya Savaşı, 1922'de kazanılan 30 Ağustos Zaferi ile fiilen bitmiştir. 1923 yılında akdedilen Lozan Barış Anlaşması ile savaş hukuken sona ermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı aynı yıl gerçekleşmiştir. Yaklaşık 20 milyon insanın hayatına mal olan 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalardan, günümüzde sadece 1 anlaşma varlığını sürdürmektedir. O da, 30 Ağustos zaferi sonrasında akdedilen Lozan Anlaşmasıdır." dedi.

Yunanistan

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları ile Türk ve Yunan davetliler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, davetlilere hitaben yaptığı konuşmasında 30 Ağustos zaferinin, Lozan Barış Antlaşması'na ve Cumhuriyet'in kurulmasına giden süreçteki önemini anlattı.

Türk-Yunan ilişkilerine de değinen Erciyes, iki ülke arasındaki tüm sorunların uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı şekilde yapılacak samimi ve anlamlı bir diyalog ile çözülebileceğini vurguladı.

Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği mesajı da okudu.

Finlandiya

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ile Türk ve Finlandiyalı davetliler katıldı.

Kutlamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği mesajı okundu.

Çakar ve askeri ataşe Kurmay Albay Çınar Tekin, konuşmalarında 30 Ağustos'un Türk milleti için önemine vurgu yaptı. Konuşmalarda ayrıca "Yurtta barış dünyada barış" sözünün bugün için küresel olarak ne denli önem taşıdığı anlatıldı.

Romanya

Romanya'nın başkenti Bükreş'te sabah saatlerinde Zafer Caddesi'ndeki Atatürk büstü önünde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende büste çelenklerin konulmasının ardından Bükreş Türk şehitliği ziyaret edildi.

Akşam saatlerinde ise Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansı bahçesinde düzenlenen resepsiyona Romanya Ekonomi Bakanı Ştefan Radu Oprea ve Romanya eski Başbakanı Victor Ponta'nın yanı sıra dış misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belçika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Bekir Uysal'ın ev sahipliğindeki etkinliğe Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jean-Paul Baugnee, Belçikalı üst düzey askeri yetkililer, Belçika Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdürü Büyükelçi Jeroen Cooreman, birçok ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra diplomatik ve askeri temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Uysal, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını ve modern Türkiye’nin sınırlarını belirlediğini hatırlattı.

Uysal, 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri de andı.

Arnavutluk

Arnavutluk'un başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Atay, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos'un Türkiye ve dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türk bağımsızlık hareketinin başarısının dünyadaki birçok ülkeye ilham kaynağı olduğunu dile getiren Atay, şöyle devam etti:

"Zafer Günü, Silahlı Kuvvetler Günü olarak da bilinir. 1952'den bu yana NATO üyesi olarak, yetenekli ve modern silahlı kuvvetlerimizle bölgemizde ve ötesinde barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ardından hepimizin bildiği gibi NATO'nun güvenlik mimarisindeki merkezi rolü yeniden teyit edilmiştir. Türkiye ise sadece silahlı kuvvetleriyle değil, savunma sanayisiyle de NATO'yu güçlendiren bir müttefiktir."

Atay, bu yıl Arnavutluk ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılını da kutladıklarını sözlerine ekledi.