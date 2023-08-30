BUNOL (AA) – Bunol'un merkezinde düzenlenen ve giriş ücreti 15 avro olan festival kapsamında 120 ton (geçen yıla göre 10 ton daha az) domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.

Kasaba içinde belirli noktalarda dökülen domatesleri birbirlerine atarak eğlenen katılımcıların domates savaşı yaklaşık 2 saat sürdü.

Domates savaşı sonunda sokaklar ve kasabadan geçen nehir kırmızıya bürünse de temizlik görevlileri tazyikli sularla kısa sürede sokakları eski haline getirdi.

Festival yetkilileri, festivalde kullanılan armut domateslerin yumuşak olması için bir ay boyunca soğuk hava deposunda bekletildikten sonra çıkartılıp kamyonlara yüklendiğini, ezildiğinde yoğun bir kırmızı renk bıraktığını söyledi.