Haber: Mert Osman Erman

Uçak, New York'tan Belçika'ya gitmekteydi ancak hayvan kaçtığında yaklaşık 90 dakika sonra bir dönüş yaptı.

Hava trafik kontrol ses kaydında pilotun şunları söylediği duyuldu: "Uçakta canlı bir hayvan, bir at, var. At kaçmayı başardı."

"Atı güvenli bir şekilde geri alamıyoruz."

Air Atlanta Icelandic uçuşu 4592'yi yöneten pilot, uçağın iyi olduğunu ancak serbest dolaşan atın endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

Ardından uçağın John F Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geri döndüğünde veterinerin uçağı karşılamasını istedi.

Olay sırasında uçak geri dönerken pilot, "Nantucket'ın doğusuna", Massachusetts yakınlarındaki zenginlerin popüler buluşma noktasına, 20 ton yakıt boşaltması gerektiğini söyledi.

Uçak, ağırlık nedeniyle yakıtı boşaltmak zorundaydı.

Henüz belirsiz olan atın nasıl kaçtığı, ancak uçağın havalimanına indiğinde serbest bırakıldığı bilinmiyor.

"Yardıma mı ihtiyacınız var?" hava trafik kontrolü, uçak varış yaptıktan sonra pilota sordu.

"Yerde, hayır" pilota yanıt verdi. "Rampa üzerinde, evet. Problemi olan bir atımız var."

Uçuş aynı gün daha sonra kalktı ve Cuma sabahı Liege Havalimanı'na başarılı bir şekilde ulaştı, FlightRadar24'e göre.

Air Atlanta Icelandic, BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Atın neden taşındığı da henüz bilinmiyor.

Uzmanlara göre, bu tür durumların daha yaygın nedenlerinden biri yarış atlarının taşınmasıdır.

"Birinci sınıf, business class ve ekonomi var," bir kaynak, hayvanlar için mevcut farklı boyutlardaki konteyner seçeneklerine atıfta bulunarak CNN'e dedi.

Bu son olay, bir hayvanın uçakta kargo bölmesinden kaçtığı ilk kez yaşanan bir durum değil.

Ağustos ayında bir ayı, Dubai'den Bağdat'a giden bir Irak Havayolları uçuşunda kafesinden kurtuldu, Associated Press'e göre.