ASELSAN'ın açıklamasına göre, milli imkanlarla geliştirilen ADR-M100 kullanıma sunuldu. Açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, Prof. Dr. Ruhi Onur, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer'den Mobil Röntgen Cihazının kullanımı hakkında bilgi aldı.

Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü. Prof. Dr. Onur, ASELSAN ile yürütülen "Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Algoritması" geliştirme çalışmaları hakkında Akyol ile bilgi paylaştı.

Yeni bir dönem başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyol, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde cihazı Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesine anlamlı bir günde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeni bir başarı hikayesine daha imza attık. Türkiye’nin sayılı üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesine, Mobil Röntgen Cihazımızı kazandırdık. Cihazın geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN mühendislerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimize, klinik çalışmalarda katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil ve Radyoloji Bölümünden hocamız Prof. Dr. Ruhi Onur’a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacettepe bu ürünün sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi. Hocalarımız ürünün tasarım aşamasında çok değerli katkılar verdiler."

Akyol, ASELSAN olarak Türk ordusunun hizmetindeyken artık sağlık ordusunun da hizmetinde olduklarının altını çizerek, "Bizim savunma alanında çok başarılı ürünler çıkarmamızda ordumuzla yakın ilişkimiz çok etkili olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Aynı işbirliğini sağlık camiası ile de kurmuş olmalarının kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sektöründe, çizdiğimiz yol haritasına uygun şekilde milli sistemler geliştirerek, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olan cihazımızı, seri üretime hazır hale getirdik. Türkiye Yüzyılına armağan ettiğimiz Mobil Röntgen Cihazının pazara girişine yönelik faaliyetlere de başladık. Mobil Röntgen Cihazımız, radyoloji ünitesine gidemeyecek hastalarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. Seyyar hareket etme fonksiyonuna sahip olan cihaz, hastanelerde yeni bir dönemi başlatacak. Sağlık personelinin ve hastaların neye ihtiyacı olduğunu en iyi hocalarımız biliyor. Onların bilgileriyle ASELSAN mühendisliği buluşunca ortaya çok iyi bir ürün çıktı."

Akyol, "Savunma sanayisindeki engin bilgi birikimimizle sağlık alanında ileri teknolojiye sahip ürünler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarla her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe ulaştık. Tüm imkanlarımızla, sahada güvenlik güçlerimizin, sivil alanda da milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

ASELSAN yine ilki başardı

Açıklamada yer alan bilgiye göre ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde kullanılan cihaz, seri üretime hazır hale getirildi. Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32kW’lık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor.

Tanıtım ve pazara girişe yönelik faaliyetlerine başlanan Mobil Röntgen Cihazı, ASELSAN’ın özgün tasarımıyla geliştirildi. CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkati çekiyor.

Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü kabiliyeti elde edebiliyor, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor.

ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale gelmesi sayesinde görüntüler hızlıca alınabiliyor.