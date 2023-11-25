Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2024'ten itibaren seri üretime geçmesinin planlandığını açıkladığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ambargolara cevaben 1975 yılında kurulan ASELSAN, geride bıraktığı yaklaşık yarım asırlık geçmişinde çok sayıda milli ürüne imza attı. Bunun yanında alt yüklenicileriyle birlikte 700'den fazla ürün ve sistemin millileştirilmesini sağladı.

ASELSAN'ın bu çabalarının yoğunlaştığı alanlardan biri elektro-optik sistemler oldu. Hava platformlarına entegre edilmesi hedeflenen elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına 1990'lı yıllarda başlandı.

Başlangıçta teknoloji transferi ile ülkeye kazandırılan ürünlerin ardından ASELSAN'ın özgün projeleriyle önemli bir altyapı oluşturuldu. Böylece dünyanın önde gelen elektro-optik sistem üreticileri arasına ASELSAN da katıldı.

"Gök vatanın" milli gözleri

Suriye'de terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında Kanada'nın bu sistemlerle ilgili Türkiye'ye ambargo uygulaması önemli bir eşiğin dönülmesini tetikledi.

Milli insansız sistemlere uygulanan kamera ambargosuyla başlayan bu süreç, elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine yönelik çalışmaların hızlanmasını ve ASELSAN'ı dünya pazarında liderliğe taşıyacak CATS ve ASELFLIR-500 gibi "gök vatanın" milli gözlerinin ortaya çıkmasını sağladı.

Bu çalışmaların ilk meyvesi CATS Projesi ile alındı ve 2021 yılında seri üretime geçildi. Bugüne kadar üretilen 160 CATS sisteminden 60 tanesi yurt dışına ihraç edildi. Hava platformlarına entegre edilen ve başarısıyla dikkati çeken ASELFLIR-500 de seri üretim aşamasına geldi.

Birçok yetenek aynı sistemde buluşuyor

Hava araçlarının gözü olarak kabul edilen bu sistemlerin görüntü performansının optimum seviyeye ulaşmasında birçok uzmanlık alanı rol oynuyor. Optik ve optomekanik tasarım kabiliyetleri ile 20-25 kilometreden insan hedeflerinin görülebilmesi için süper parlatma sistemleri ile teleskop aynaları ışığın dalga boyunun yarısını ifade eden 300 nanometreye kadar parlatılıyor.

Ayrıca Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumunda bulunuyor. 350 mm boyutuna kadar çıkarılabilen tasarımlar sayesinde sistemler daha fazla enerji toplayarak yüksek görüntü kalitesi sağlayabiliyor.

Kontrol sistem tasarım algoritmaları sayesinde de hassas seviyede stabilizasyon yakalanabiliyor. Böylece 10 kilometredeki hedefi işaretleyebilecek bir kontrol performansı elde ediliyor. Tasarımından üretimine kadar yüzde 100'ü yerli ve milli özgün lazer birimleriyle 50 mm boyutunda bir açıklıktan hedefler en iyi şekilde işaretlenebiliyor.

Uluslararası pazarda iddialı FLIR sistem ailesi

ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit ve döner kanatlı hava platformları için geliştirildi.

ASELFLIR-500 ile geniş ortak açıklık, yüksek hassasiyetli stabilizasyon, yüksek kuantum verimliliğine sahip yüksek çözünürlüklü sensörler ve ileri menzil lazer işaretleme gibi özelliklerle üstün bir performans sergileniyor. Hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, bu sayede operasyonların başarısını artıracak.

Geliştirme çalışmaları 2021'de başlayan ASELFLIR-500, kısa sürede önemli aşamalar kaydederek ilk uçuşu Mart 2023'te yaptı. ASELFLIR-500 için temmuz ayında iki hava aracı üzerinde yapılan testlerde büyük başarıya ulaşıldı. Bu testlerde, ASELFLIR-500'ün rakip sistemlere göre üstün performans sergilediği ortaya konuldu. Milli sistem, yüksek çözünürlüklü sensörleri ve yüksek hassasiyetli stabilizasyon özellikleri ile elde ettiği görüntülerin netliğiyle rakiplerini geride bıraktı.

ASELSAN, bu alandaki 20 yılı aşkın bilgi birikimiyle mükemmeli hedefleyerek teknolojik kazanımları artırmayı, uluslararası pazarda konumlandırılabilecek FLIR sistem ailesini oluşturmayı planlıyor.