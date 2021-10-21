İbrahim Güray AYTEKİN Özel haber araştırma

Yerli savunma sanayi ve milli teknoloji alanında çığır açan adımlarıyla Türkiye’yi çağ atlatan ASELSAN, Konya’daki ilk fabrikasını hizmete açıyor. Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikasında yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilecek Fabrika, tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacak'

Aselsan’ın Konya’da kurduğu Aselsan Silah Sistemleri Sanayi fabrikası 17 Aralık’ta üretime geçiyor. Fabrika 500 milyon liralık stratejik bir yatırımdan oluşuyor. 'Fabrikada 820 mühendis ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Ülkemizde üretilen silahların testlerinin çok zaman yurt dışında döviz mukabili yapıldığıda bir gerçektir

Aselsan’ın Konya’da kurduğu Aselsan Silah Sistemleri Sanayi fabrikası ve test merkezi Ülkemize dövüz kazandırıcı özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Tamamen yerli tamamen milli olan Aselsan Konya silah test merkezi aynı zamanda çok büyük stratejik bir yatırım olma özelliği taşıyor…

Konya Sanayi odası başkanı Memiş Kütükçü ASELSAN Konya'nın üretime geçtiği Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin Türkiye Silah Test Merkezi ile ikinci yatırımını aldığını duyurdu. Türkiye'de üretilen silahların tamamının yurt dışındaki test merkezlerinde belgelendirildiğini ifade eden Kütükçü, "Bu konuda ciddi bedeller ödeniyor. İnşallah bu testler artık şehrimizde kurulan Türkiye Silah Test Merkezi'nde yapılacak. Böylece yurt dışına ödediğimiz para ülkemizde kalacak" dedi. 18 aylık bir yatırım süreci olduğunu kaydeden Kütükçü, bu süreden önce bitirileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

TRTest-Test ve Değerlendirme AŞ tarafından Türkiye'de üretilen silahların test ve tescil işlemlerini yapmak üzere Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nde kurulacak Türkiye Silah Test Merkezi'nin (Konya CIP Laboratuvarı) yatırım süreci resmen başladı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, 14 ülkede silah test merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk yatırımın ise Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne yapılacağını aktaran Kütükcü, TRTest'in yapacağı yatırımın, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında da destekleneceği bilgisini paylaştı.

“Toplam 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi”