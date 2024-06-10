Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen ve bugün 11’incisi yapılan protestoya katılanlar Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de lastik yaktı. Belediye binasına ve güvenlik güçlerine sis bombası, yumurta ve farklı cisimler atan göstericiler binada ufak çaplı yangına da neden oldu.

Protesto sırasında polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin kendilerine doğru göz yaşartıcı gaz sıktığını, aralarında yaralananlar olduğunu iddia etti.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, gösteride yaptığı konuşmada teslim olmayacaklarını ifade ederek haklının ve vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Teliti, "Diktatörlüğü kabul etmiyoruz. Daha iyi bir gelecek için birleştik çünkü birleşerek kazanabiliriz." dedi.

Aralarında muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyan etmek" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.