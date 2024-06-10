Batı Şeria'daki çeşitli kent ve beldelere gece saatlerinde gerçekleştirdiği baskın ve gözaltıların ardından yaklaşık iki saat çekilen İsrail askerleri El-Faria Mülteci Kampı'na yeniden baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin Faria Kampı'na düzenlediği baskın sonucu Mahmud İbrahim Nibrasi (15) adlı çocuk şehit oldu, 5 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Kampın altyapısı büyük oranda tahrip edildi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı, Faria Kampı Halk Komitesi Başkanı Asım Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusu gece yarısı büyük bir askeri baskın başlattı. Askerler Filistinlilerin evlerinde arama yaptı ve birçoğuna zarar verdi." diye konuştu.

İsrail askerlerinin kampın kanalizasyon, elektrik ve su hatlarını tahrip ettiğini belirten Mansur, sabahın erken saatlerinden itibaren elektriklerin kesik olduğunu ifade etti.

Mansur, gece baskınının başlamasından 5 saat sonra kamptaki Engelli Merkezi çevresinde İsrail Özel Kuvvetlerinin konuşlandığını, bunun üzerine diğer İsrail güçlerinin kamptan çekildiğini belirtti.

Kamp savaş alanı gibi

İsrail güçleri kamptan geri çekildikten kısa süre sonra tekrar büyük bir askeri kalabalıkla Faria Kampı'nın tamamına baskın düzenledi.

Şu ana kadar baskınların devam ettiğini aktaran Mansur, patlama ve silah seslerinin duyulduğu bu anlarda kampta adeta savaş yaşandığını, askerlerin Filistinlilere ait evlerin kapılarını havaya uçurup, baskınlar yaptığını aktardı.

Mansur, "İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana kampta 4 büyük çaplı askeri baskın gerçekleştirdi. Baskınlarda 17 Filistinli öldürüldü, onlarcası da gözaltına alındı ve yaralandı." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 534'e yükseldi.

Batı Şeria'nın en küçük kamplarından biri olan El-Faria Mülteci Kampı'nda yaklaşık 8 bin Filistinli yaşıyor.