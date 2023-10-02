Tiran Tıp Fakültesinden onlarca öğrenci, başkent Tiran’daki Rahibe Teresa Üniversite Hastanesi ve Fakülte Dekanlığının önünde toplandı.

Öğrenciler, "Adaletsizlik yasa olduğunda direniş zorunluluk olur", "Tıp protesto ediyor, yasayı iptal edin", "Umut olmadığını düşündüğümüz için kaçtık, umudun biz olduğumuzu unuttuk" yazılı pankartlarla zorunlu istihdama karşı çıktı.

Bir grup öğrenci, protestolarının süreceğini ve eğitimi boykot edeceklerini duyurdu.

Öğrenciler, daha önce de protesto düzenlemişti. Bir diğer grup ise söz konusu yasayı destekliyor.

Yasa tasarısı 21 Temmuz’da onaylanmıştı

"Tıp öğrencilerinin Arnavutluk'ta istihdamına" ilişkin yasa tasarısı, 21 Temmuz’da mecliste onaylanmıştı.

Yasaya göre tıp fakültesine kabul edilen öğrencilerin, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Arnavutluk'ta 5 yıl istihdamlarını öngören sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Yasa, ikinci ila dördüncü sınıf öğrencilerinin 3 yıl, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin ise 2 yıl çalışma zorunluluğunu veya bu iki gruptaki öğrencilerin kalan yıllarının öğrenim ücretlerini ödemesini öngörüyor.

Yetkililere göre yasa, sağlık sisteminin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve doktorların yurt dışına çalışmaya gitmelerini engellemeyi amaçlıyor.​​​​​​​​​​

AA