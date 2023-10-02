Ubari Belediye Başkanı Ahmed Matku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte pazar akşamı etkili olan sağanağın özellikle El-Meşru Mahallesi'nde hasara yol açtığını söyledi.

Çoğunlukla kerpiç yapıların bulunduğu mahallede bazı evlerin yıkıldığını aktaran Matku, çökme sonucu ağır yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alınmak üzere Sebha şehrine götürüldüğünü ifade etti.

Sağanaktan etkilenen bölgelerde eğitime ara verildiğini belirten Matku, santrallerin zarar görmesi nedeniyle kente dünden beri elektrik sağlanamadığını söyledi.

Birçok acil durum ekibi oluşturulduğunu kaydeden Belediye Başkanı, Ubari'nin kapasitesinin doğal afetlerle başa çıkmada yetersiz olduğunun altını çizdi.

Matku, Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti ve Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetle temas halinde olduklarını belirtti.

Çoğunlukla Tuareglerin yaşadığı El-Meşru Mahallesi'nin yaklaşık 10 bin nüfusu bulunuyor. Libyalı yetkililer, Ubari'nin batısındaki Et-Tebbu Mahallesi'nde de sağanağın hasara yol açtığını aktardı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel Fırtınası" 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

AA