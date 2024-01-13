Haber: Mert Osman Erman

Fırtınalar, hafta sonuna doğru acı bir soğuk Arktik hava dalgası tarafından takip edilecek ve bazı bölgelerde sıcaklıkların -50F (-45C) civarına düşmesine neden olacak.

Iowa'da, 2024 seçim döngüsünün Pazartesi günü başlayacağı yerde, neredeyse 10 inç (25.4 cm) kar, kampanya etkinliklerini alt üst etti.

Meteorologlar bunu "hayati tehlikeli kış hava durumu" olarak nitelendirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), neredeyse her eyalette hava uyarıları yayınladı, çünkü kar, Oregon'dan batıya, Maine'den doğuya kadar cumartesine kadar tahmin ediliyor. 70 milyondan fazla insan kış hava uyarıları altında.

Aşırı hava koşulları, Cuma günü itibariyle çoğu Chicago'dan kalkması planlanan 2.000'den fazla uçuşun iptaline neden oldu, FlightAware uçuş takip servisine göre çoğu uçuş.

Cuma akşamı itibariyle neredeyse 200.000 kişi elektriksiz durumda, en çok etkilenen eyaletler Michigan ve Wisconsin.

NWS meteorologlarından Brian Hurley, Midwest eyaletlerinin, özellikle doğu Iowa, kuzey Illinois ve güney Wisconsin'in Cuma akşamı itibariyle zaten altı ila 10 inç kar aldığını BBC'ye söyledi.

Eski Başkan Donald Trump'ın kampanyası, Cuma günü Iowa ön seçimleri öncesinde hafta sonu düzenlemeyi planladığı dört etkinliğinden üçünü iptal etti. Nikki Haley ve Ron DeSantis gibi diğer adaylar da eyaletin aşırı hava koşulları nedeniyle kampanya etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldı.

Cumartesi günü bölgeye daha fazla kar tahmin ediliyor, büyük göllerin yakınındaki Michigan'ın üst kısmının iki feet kar alması muhtemel.

Bu fırtına sistemi nihayetinde Kanada'nın kuzeydoğusuna doğru hareket etmesi bekleniyor, Ontario ve Quebec'in bazı bölgelerini etkileyerek.

Güney eyaletleri de kendi karışımını alacak, Oklahoma'nın doğusunda, kuzey Mississippi'de ve batı Tennessee'de yoğunlaşan kar, sulu kar ve donmuş yağmur.

Texas'ın bazı bölgelerinde, NWS Cumartesi gününe kadar rüzgar şiddeti uyarısı yayınladı ve hipotermi ve donma uyarısında bulundu. Rüzgar şiddetinin -25F (-32C) düşebileceğini öngördü.

Texas'ta ortalama düşük sıcaklık, 2021'de enerji şirketlerinin güç gridinin çökmesini gördüğü için bazı endişelere neden olan 15F (-9C) olarak tahmin edildi.

Texas Valisi Greg Abbott, Cuma günü bir basın toplantısında, "çok, çok dikkatli olun" ve "ultra-soğuk sıcaklıklar" bekleyin dedi ve yardıma ihtiyaç duyanlar için ısıtma merkezlerinin bulunacağını ekledi.

Ancak başka bir günler sürecek bir kesintinin olası olmadığını ekledi.

Fırtınaların ardından, zaten batı Kanada'da hissedilmeye başlanan dondurucu soğuk Arktik ön cephe olacak. Whistler, British Columbia yakınlarında rüzgarın soğukla birlikte hissedildiği yerlerde Perşembe günü -58F (-50C) civarında düştü.

Edmonton, Alberta'nın cumartesi günü geceden itibaren -40F (-40C) 'e kadar düşebileceği şeklindeki Environment Canada'nın uyarısına göre, karınca de ve kapatma, Edmonton'daki bir hastanenin "hava işleme" sistemini etkiledi ve acil servisteki hastaların geçici olarak yer değiştirmesine neden oldu.

Soğuk hava doğuya doğru hareket ettiğinde, NWS'deki Hurley, özellikle Montana ve Dakotalar'da, ABD'nin bazı bölgelerinin muhtemelen rekor düşük sıcaklıklar göreceği, dedi. Kuzeybatıda Washington'dan Kuzey Dakota'ya ve Nebraska ile Kansas'a kadar uzanan -55F (-48C) ila -35F (-37C) arasında değişen rüzgar şiddeti uyarıları yayınlandı.

Missouri'nin kuzeyinde, eksi 35 dereceye kadar soğuyan rüzgarlar, 2-4 inç kar ve saatte 45 mil rüzgar rüzgarları tahmin edildi. NWS, bu soğuk rüzgarların cilde 10 dakikadan az sürede donmaya neden olabileceğini uyardı.

"Bu nedenle 'hayati tehlike' diyoruz," Missouri'nin yerel bir şubesinin X'de (önce Twitter) yazdığı gibi. "Ciddiye al. Bu tür soğuklar çok sık olmaz."