Haber: Mert Osman Erman

İnce, yumuşak konuşmalı, ancak büyük popülerliğe sahip Bay Attal, kuzey Fransa'da işi sel basan bir tütüncü ile empati kurması nedeniyle zaten övgü almış durumda.

"Senin için burada olacağız. Geri geleceğim ve bir kahve içeceğiz," dedi Bay Attal, birçok kişi için, daha kraliyetçi eğilimli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öğretmeniyle zıtlık gösteren bir samimiyet göstererek.

"O masa üzerine vuracak ve işler düzelecek. Güzel bir çocuk. Sanırım o, Macron'dan daha popüler," dedi Vanves'teki, Bay Attal'ın yerel milletvekili olduğu Paris banliyösündeki pazarda balık satın almayla meşgul olan 79 yaşındaki emekli Gilbert Ferrier.

"Biraz gençlik iyi bir şey. Fransız hükümetine bir ateş yakacağını düşünüyorum, yaşlanma belirtileri gösteriyor gibi görünüyor," diye ekledi balıkçı Johan Chassevent, 49 yaşında, bir yığın Coquilles St Jacques açarken.

"O harika. Dinamik, genç, fikirlerle dolu. Şimdilik neden olmasın?" diyen Veronique Bacchi ve eşiyle pate alışverişi yapan kişi oldu.

Yakındaki bir kafede oturan Cumhurbaşkanı Macron'un Yeniden Doğuş partisinden yetkililer, umarlar ki eski bir hükümet sözcüsü olan Gabriel Attal, Fransız seçmenleri aşırı sağ partilere, özellikle Marine Le Pen'in Milli Cephe'sine kaymamaları için ikna etmeye yardımcı olabilir.

Bunu test etmenin ilk yolu, Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gelecek.

"Gerçekten endişeliyiz... Aşırı sağ, doğru anı bekliyor. [Onlar] büyük bir tehlike. Bu ülkeyi yönetmek için ılımlı bir hükümete ihtiyacımız var. Attal, insanları arkasında toplamak için tek kişi olabilir. Attal bir lider, çok çalışkan bir adam," dedi, Hauts-de-Seine'deki yerel milletvekili olarak Bay Attal'ın yerine geçen Claire Guichard.

Macron gibi, Bay Attal da Fransız siyasetinin merkez solundan ortaya çıktı, ancak kısa bir eğitim bakanlığı döneminde, üniforma giydirme planları ve Fransa'nın laik geleneklerini savunmak için Müslüman "abaya" giyimini okullarda yasaklama kararıyla sağ seçmene yanaştığı görüldü.

"Bu ilginç bir hareket - sol taraftan gelen ve sağ tarafın daha popüler olduğu ve hukuk ve düzenle ilgili birçok şey söyleyebilen birini seçmek. Bu, Macronizm'in temel değerlerine geri dönüşle ilgili, sol tarafından geliyor ve sağ ile konuşabiliyor," dedi Paris'teki Jean-Jaures Vakfı'ndan politika analisti Antoine Bristielle.

Ancak Macron'un popüler ve genç bir başbakan seçme ani kararı, insanları hükümetinin daha geniş sorunlarından uzaklaştırabilir, ancak balayı dönemi uzun sürmeyebilir.

"Bu kısa bir aşk ilişkisi olabilir. İkinci dönem görevini başlatmasına yardımcı olabilir. Ancak Avrupa seçimlerinden sonra ne olacağını göreceğiz... Macron hala Ulusal Meclis'te çoğunluğa sahip değilken. Onun [cumhurbaşkanlığı dönemi] geri kalanı için hala karmaşık olacak," dedi Bristielle. Macron'un ikinci dönemi 2027'de sona erecek.

Bu arada, aşırı sağ muhalefet Milli Cephe (RN) kendi "süper çocuğunu" - parti başkanı Jordan Bardella'yı şiddetle tanıtıyor. Sadece 28 yaşında ve eğer RN'nin Marine Le Pen 2027'de cumhurbaşkanlığını kazanırsa, muhtemel bir başbakan olarak gösteriliyor. O zamana kadar, RN yetkilileri ısrar ediyor, Fransa'nın genç ve açıkça eşcinsel başbakanı hakkındaki heyecan geçmiş olacak.

"Şimdi başbakan olduğu için insanlar onun yaptıklarını beğenmeyecek. Sonuçta Emmanuel Macron gibi. Şu an için biz ondan korktuğumuzu düşünmüyoruz, açıkçası," dedi, Paris'teki RN'nin iletişim bürosunda çalışan 24 yaşındaki Melina Bravo.