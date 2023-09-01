Haber: Damla Oya Erman

Halton Bölgesel Polis, arı kovanlarının bağlı olduğu kayışların gevşemesi sonucu oluşan bir dökülme yaratan olayı, Anderson, CNN'e telefonla açıkladı.

Burlington, Toronto'nun güneyinde bir şehirdir. Şehir, göl Ontario'nun kıyılarındadır ve Toronto ile Niagara Şelalesi arasında bulunur.

Polis, bölge sakinlerini ve araçlarını bu alandan uzak durmaları konusunda uyardıktan sonra, yaklaşık altı veya yedi yerel arıcı arıları güvenli bir şekilde geri getirmeye yardımcı olmak için gönüllü oldu, dedi Anderson.

"Anderson şunları söyledi: "Birkaç saat içinde, arıların çoğu güvenli bir şekilde kovanlarına ve kasalarına geri döndü ve güvenli bir şekilde treylerin üzerine yüklendi."

Michael Barber, yakındaki Guelph şehrinde Tri-City Bee Rescue'a sahip olan bir Kanadalı arıcı, arıların kurtarılmasına yardımcı olmak için Çarşamba sabahı saat 07.00 civarında polis tarafından arandığını söyledi.

Bal arıları, yerel olarak tozlaşma için kullanıldıktan sonra taşınıyor, dedi Barber.

Barber, genellikle bu dönemde arıcıların arıları kışlık evlerine geri getirmek için çalıştığını söyledi.

"Bu durumda, çiftçiler mahsullerini hasat etmeden önce tarladan çıkmışlardı ve sadece evlerine geri götürüyorlardı," dedi.

"Muhtemelen treylerde 40 kadar kovan vardı ve şoför bir geyiği vurmayı engellemeye çalışırken treylerden 20 kadar kovan devrildi," dedi Barber. "Sahneye geldiğimde, kaza ile ilgili arıcıyla konuşuyordum ve nasıl en iyi şekilde yardımcı olabileceğimizi sordum ve bir plan yaptık."

Neredeyse dört saat süren olayın ardından, geri dönen kalmış olan arıların kraliçelerine kovanlarında geri döneceği ve daha sonra toplanacağı umuduyla bazı kasaların yolun kenarına bırakıldığını söyledi Anderson.

Polis, başlangıçtaki arıcının arı sürüsü nedeniyle tekrar tekrar sokulduğunu, ancak bölgedeki arı sürüsünden ciddi yaralanmalar olmadığını söyledi.

"Anderson şunları söyledi: "Olay yerindeki ilk arıcı birçok kez sokuldu."

Polis, arıların neden ve nereye taşındığı hakkında daha fazla ayrıntı veremedi, ancak Anderson, arıların çiftçilere tozlaşma konusunda yardımcı olmak için taşınmasının nadir olmadığını söyledi.

Anderson, yolu temizlemek ve herkesin güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşmasına izin vermek için sakinlerden, memurlardan ve yerel arıcılardan gelen kolektif bir çaba olduğunu söyledi.

"Anderson şunları söyledi: "Herkes bir şekilde yardım etti. Bana, bölgedeki insanlar veya tesadüfen oradan geçen insanlar da yardım ettiğini söylediler."

"Anderson şunları ekledi: "Herkesin güvenli bir şekilde temizlenmesini ve umduğumuzdan daha hızlı bir şekilde herkesin hedefine ulaşmasını sağlayan yerel sakinler ve arıcılar tarafından verilen bir kolektif çaba oldu."

Barber, olayda ölen arıların sayısını görmek üzücü olsa da, yerel arıcı grubu tarafından sağlanan yardım ellerinin toplumun güzel bir gösterimi olduğunu söyledi.

Barber şunları söyledi: "Sahne de olmak ve yolda ölen arıların sayısını görmek üzücüydü, ancak arıcıların çağrıya gelmesini ve sadece yardım etmeye çalışmalarını görmek gerçekten harikaydı."