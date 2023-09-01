Haber: Damla Oya Erman

76 inç (1.9 metre) yüksekliğindeki heykel, yaklaşık 1,800 yaşında ve yetkililere göre 20 milyon dolar (16 milyon sterlin) değerindedir.

Yetkililer henüz heykelin Ohio'ya nasıl geldiğini açıklamadılar.

Heykel, devlet adamı ve filozofun akışkan bir cübbe giydiği görünüyor. Uzun süre Cleveland Sanat Müzesi'nin bir parçası olmuştur.

Cleveland Plain Dealer gazetesine göre, müzenin web sitesi heykeli yakın zamana kadar "Muhtemelen Marcus Aurelius (MS 161-180 hükümeti) olarak İmparator" olarak tanımlamıştı.

Ancak birkaç hafta önce web sitesi, muhtemelen Yunan veya Roma kökenli bir "Çıplak Erkek Figürü, MÖ 150-MÖ 200" olduğunu söylemek için değişti.

Müze, yağma iddiasını reddetmedi ve Perşembe günü yayınladığı bir açıklamada kurumun "menşe sorunlarına çok ciddi yaklaştığını ve koleksiyondaki nesnelere yöneltilen iddiaları dikkatli ve sorumlu bir şekilde incelediğini" belirtti.

Açıklama, müzenin "çözüme ulaşmadan önce kamusal tartışmanın, ilgili taraflar arasında en iyi sonuca ulaştıran serbest ve açık diyalogdan sapmasına neden olduğuna inandığını" ekledi.

New York soruşturmacıları, el koyma hakkında pek fazla bilgi vermedi.

Perşembe günü, bu olayın "Türkiye'den çalınan ve Manhattan üzerinden kaçakçılık yoluyla taşınan antika eserlerle ilgili süregelen bir suç soruşturmasıyla ilgili olduğunu" açıkladılar. Türkiye, Marcus Aurelius heykeli hakkındaki iddiasını ilk olarak 2012 yılında Bubon'dan çalındığı iddia edilen neredeyse iki düzine öğeyi yayınladığında yapmıştır.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, "Bu konu etrafındaki uzun süreli anlaşmazlığın Marcus Aurelius'u memleketinden çok uzun bir süre uzak tuttuğunu" söyledi.

Bu, son zamanlarda Ohio'dan Türkiye'ye iade edilen yağmalanan sanat eserlerinin ilk örneği değil.

2018'de, yaklaşık 2,000 yıl öncesine ait bir genç kız mozağinin parçaları, yıllarca Ohio'nun Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunduktan sonra geri gönderildi.