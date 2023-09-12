New York

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, California eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mac'e yönelik yeni güncellemeleri paylaştı. Cook, Apple Watch ile iPhone'u nasıl daha ileri taşıdıklarını anlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple Watch Series 9, S9 çipi ile gelecek. Yeni seri, tüm gün 18 saatlik pil ömrünün korunmasına imkan verecek ve Siri'den bir şey talep edildiğinde daha hızlı çalışacak.

Yeni Apple Watch kullanıcıları, NameDrop özelliği ile bilgilerini birbirleriyle paylaşabilecek ve akıllı saat, iPhone'un yerini tespit edebilecek. Kullanıcılar, saate dokunmaları gerekmeden baş ve işaret parmaklarını birbirine çift tıklayarak gelen aramaları cevaplayabilecek, alarmlarını erteleyebilecek.

Series 9 modeli 5 renk seçeneğine sahip olacak. Sürdürülebilir olması adına yeniden tasarlanan Apple Watch kayışları yüzde 82 geri dönüştürülebilir iplikten olacak.

Özellikle sporcular için geliştirilen Apple Watch Ultra 2 de etkinlikte tanıtılırken, yeni ürün ekran parlaklığı ile öne çıkacak. "Apple Watch Series 9" 399 dolar, "Apple Watch Ultra 2" de 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

Daha büyük olan "iPhone 15 Plus" modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.

Geçen yıl, akıllı telefonlar gibi kişisel cihazların varsayılan olarak USC-C şarjını kullanmasını gerektiren Avrupa Birliği kararına "uymak zorunda kalacağını" belirten Apple'ın tanıttığı yeni iPhone modeli, USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olacak.

iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan "Action Button" tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.

A17 Pro çipi ile gelen iPhone 15 Pro, birçok işlemin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyacak, otomatik düzeltme, görselden bir şeyler silme gibi işlemleri yapabilecek ve yeni çip yüksek performansta mobil oyun performansı sunacak.

iPhone 15 Pro, üç kat daha iyi zoom yapabilecek. iPhone 15 Pro 999 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Apple'ın tanıttığı yeni ürünler, 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

2030'a kadar "net sıfır" iklim etkisi hedefi

Şirket, gezegen üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla 2030 yılına kadar tüm Apple cihazlarında "net sıfır" iklim etkisine sahip olmayı hedeflediğini duyurdu.

Ürünlerinde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeleri en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Apple, yeni tanıttığı ürünlerinde de geri dönüştürülmüş içerikler kullanmaya dikkat etti.

Apple, haziran ayında 2014'ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi olan "Vision Pro" başlığını tanıtmıştı.

Şirketin piyasa değeri geçen hafta, Çin'in kamu kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına dair iddiaların ardından iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğramıştı.

AA